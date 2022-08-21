مدير عام ترميم الآثار: جميع العمليات تنفذ بأياد مصرية خالصة

قال سعدي زكي، مدير عام ترميم آثار ومتاحف مصر العليا، إن القطاع الأثري المصري، يشهد طفرة كبرى في عمليات الترميم خلال الفترة الأخيرة، خاصة عندما وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة القيام بذلك، خلال جولته التفقدية في معبد الكرنك وطريق الكباش.

زكي: نعتمد على العنصر المصري سواء من المرممين أو المواد

لفت «زكي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، المذاع على فضائية «DMC»، إلى البدء في ترميم مقصورة «أمون رع» بمنطقة أبيدوس، إذ إن كل عمليات الترميم التي تجرى حاليا، تتم عن طريق أياد مصرية خالصة، دون الاستعانة بالأجانب، سواء من ناحية المرممين أو المواد.

زكي: مصر لديها عمالة ماهرة مدربة على أعمال الترميم

وأوضح أن مصر لديها الكثير من العمالة الماهرة المدربة على أعمال الترميم الخاصة بالقطع الأثرية، ودائما يحققون أفضل النجاحات في هذا القطاع، مشيرًا إلى أنه قبيل ترميم المقصورة، جرى توثيقها في البداية، ثم تبعتها مراحل الترميم المختلفة، كإزالة الاتساخات الموجودة على سطح المقصورة، ثم عملية الترميم الكيميائي بعد اختبار المواد الكيميائية، وثبات نجاحها في عملية إزالة الاتساخات.

وأكد أنه في أعقاب ذلك، سيجري الاهتمام ببعض الأماكن المتحركة، وهي التي يتم حقنها بمواد حقن أو ملح متعارف عليها، ثم في النهاية، ستتم تقوية الألوان والأجزاء الضعيفة في المقصورة بمواد مقوية، ثم اختبارها بنسب وتركيزات مختلفة.