كاهن كنيسة العذراء بمسطرد: إحياء ختام صوم القديسة مريم بالترانيم

تقيم كنيسة العذراء مريم بمسطرد، اليوم، احتفالات ختام صوم العذراء الذي بدأ يوم 7 من أغسطس الجاري، واستمر لمدة 15 يومًا؛ إذ ينتهي 22 من نفس الشهر، وشهدت الكنيسة حضور أعداد كبيرة من الأقباط خلال قداس ختام الصوم، وتقيم الكنيسة مساء اليوم نهضات الليلة الختامية لصوم العذراء.

ختام صوم العذراء

وفي هذا الصدد، كشف القس عبد المسيح بسيط، كاهن كنيسة العذراء بمسطرد، أن اليوم هو آخر أيام صوم العذراء مريم، وتعد ليلة السبت هي الليلة الكبيرة لختام الصوم، ولكن حسب المعتقد الكنسي فإن اليوم الأحد 21 أغسطس هي الليلة الكبيرة.

احتفال الليلة الكبيرة بعيد العذراء

وقال القس عبد المسيح بسيط، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: كما أن جزءًا كبيرا من الأقباط يقومون بالمبيت على البحار، وجزأ آخر يجلس في الكنيسة، حيث يتم إقامة ليلة ضخمة يحضرها آلاف الأقباط سواء داخل وخارج الكنيسة، ويأتي العديد من الأشخاص لحضور القداس وأخذ البركة من احتفال العذراء، حيث يحضر إلى الكنيسة ليلة ويوم الأحد عشرات الآلاف البعض منهم يبقى والبعض يذهب إلى بيته».

الحصول على بركة عيد العذراء

وأضاف كاهن كنيسة العذراء بمسطرد، أن الأقباط يقومون بالذهاب إلى منازلهم يوم الأحد في تمام الساعة الثانية منتصف ليلة الإثنين 22 أغسطس، حيث يشهد قداس يوم الإثنين 22 أغسطس حضور قليل من جانب الأقباط الذين جاءوا للحصول على بركة عيد العذراء، ويسمى هذا اليوم احتفال استذكار صعود جسد السيدة العذراء مريم إلى السماء، حيث يبدأ الاحتفال من ليلة الأحد ويوم الإثنين 22 أغسطس.

تسابيح صوم العذراء

وأوضح القس عبد المسيح بسيط، أن صوم العذراء يتميز عن غيره من الأصوام والأعياد بأنه طوال فترة الصوم الـ15 يوما يتم عمل قداسات يومية صباحا، كما يتم أداء صلاة عشية في مساء أيام الصيام، ويعقب صلاة العشية التسابيح والترانيم، كما يتم تنظيم العديد من المدائح والألحان الكنسية الخاصة بصوم السيدة العذراء مريم، وهذه القداسات والصلوات والترانيم تكون طوال فترة الصوم الـ15 يوما بداية من يوم 7 من شهر أغسطس وحتى 22 من الشهر نفسه.