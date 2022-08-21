  الجزائر تعلن تجميد أنشطتها في الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين

قررت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تجميد نشاطها في الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين على خلفية التصريحات التي أطلقها مؤخرا رئيس الاتحاد أحمد الريسوني ضد الجزائر.

الاعتذار أو الاستقالة شرط العودة

وأوضح رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عبد الرزاق قسوم، في تصريح للتليفزيون الجزائري الرسمي، أنه تم تجميد نشاط الجمعية في الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، ويشترط من أجل العودة تقديم اعتذار صريح ودقيق من رئيسه أحمد الريسوني أو استقالته من منصبه.

الجزائر تطالب الريسوني بالاعتذار عن تصريحاته

وكانت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين قد أصدرت بيانا أبدت فيه استغرابها من تصريحات الريسوني المعادية للجزائر، معتبرة أنها لا تخدم وحدة الشعوب ولا تحافظ على حسن الجوار.

وأضافت أن رئيس الاتحاد أحمد الريسوني دعا إلى ما يسمى بالجهاد ضد الجزائر، في مخالفة شرعية صريحة لمفهوم الجهاد في الإسلام.