جنازة مهيبة لشاب ضحى بحياته لإطفاء حريق وإنقاذ أسرة في سوهاج «صور»

في مشهد مهيب، شيع المئات من أهالي مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، جثمان الشاب الذي ضحى بحياته لإطفاء حريق وإنقاذ قاطني المنزل، وسط حالة من الحزن البكاء.

وخيم الحزن وسيطر على الأهالي واتشحت مدينة جرجا بالسواد، وانهارت أسرة المتوفى وأصدقاؤه أثناء تشييع الجنازة إلى مقابر الأسرة، مؤكدين أنه «كان صاحب خلق ومحب للجميع، وأنه ضحى بحياته من أجل غيره»، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته.

الشاب شارك في إخماد الحريق وإنقاذ الأطفال

وصرحت جهات التحقيق المختصة بمركز جرجا، جنوب محافظة سوهاج، بدفن جثمان الشاب الذي لقي مصرعه أثناء مشاركته في إخماد الحريق وإنقاذ الأطفال والأسرة بالتعاون مع رجال الحماية المدنية والمواطنين بدائرة المركز.

ولقي شاب ثلاثيني مصرعه، إثر إصابته بجروح وحروق، إثر قيامه بالمشاركة في إخماد حريق بناحية دائرة مركز جرجا بسوهاج، بينما تمكنت قوات الحماية المدنية، بمديرية أمن سوهاج، من السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداد النيران إلى ناحية المنازل المجاورة.

إخطار مدير الأمن من مركز شرطة جرجا

وبدأت أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مركز شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي باندلاع حريق في أحد المنازل بدائرة المركز، وإصابة شاب أثناء قيامه بمشاركته في إطفاء النيران بسوهاج.

الدفع بسيارتي إطفاء إلى موقع الحريق

وعلى الفور، تم الدفع بسيارتي إطفاء إلى موقع الحريق، وتبين أن النيران نشبت في في منزل، وتم السيطرة مع النيران بمعرفة قوات الحماية المدنية، ومحاصرة النيران.

وبالفحص تبين إصابة الشاب «محمد غ»، يقيم بناحية مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج بحروق وكسور، وسقوط من علو أثناء مشاركته في إخماد النيران في منزل بمنطقة «مرزوق»، بدائرة المركز، ولفظ أنفاسه متأثراً بإصابته.