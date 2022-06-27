حريق يلتهم 3 قراريط قصب بمركز جرجا بسوهاج

نشب حريق بأرض زراعية بمحصول القصب بمركز جرجا بمحافظة سوهاج، حيث تطاير شرر حريق مخلفات زراعية إليها، وتم السيطرة على الحريق بواسطة الحماية المدنية.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي إخطار من مركز شرطة جرجا بمحافظة سوهاج يفيد نشوب حريق بأرض زراعية بناحية دائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية ويرافقه وحدة حماية مدنية للسيطرة على الحريق.

حريق 3 قراريط قصب

وبالانتقال والفحص تبين تبين نشوب الحريق بقطعة أرض زراعية مساحتها 3 قراريط منزرعة بالقصب ملك المدعو «طلعت ا ع س 51 عاما» مزارع ويقيم بذات الناحية بمركز جرجا بمحافظة سوهاج وقد تم الدفع بعدد سيارة إطفاء كما تم السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

وبسؤال مالك الأرض الزراعية التي وقع بها الحريق أفاد المذكور بمضمون ما تقدم وأنه فوجئ بنشوب حريق بأرضه المزروعة قصب عقب تطاير شرر إليها وأرجع سبب الحريق قيامه بإشعال النيران بكمية من مخلفات المحاصيل الزراعية بأرضه مما أدى إلى تطاير الشرر ونشوب الحريق,.

ونفى مالك الأرض الزراعية الشبهة الجنائية وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.