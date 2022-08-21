حزن بين أهالي جرجا لوفاة شاب أثناء مشاركته في إخماد حريق

خيم الحزن على أهالي مركز جرجا، جنوب محافظه سوهاج، بعد سماعهم خبر وفاة شاب يُدعى «محمد غريب فتحي»، أثناء مشاركته في إخماد حريق هائل بمنطقة «الشيخ مرزوق»، دائرة المركز، حيث كان يشارك مع عشرات من أهالي المنطقة، مع رجال الحماية المدنية جهودهم للسيطرة على الحريق، الذي اندلع في أحد المنازل في وقت مبكر فجر اليوم الأحد.

حريق في منزل مكون من طابقين

وأضاف «محمد أحمد»، أحد الأهالي، أن الشاب «محمد» أصيب بحروق، أثناء مشاركته في إطفاء حريق اندلع في منزل مكون من طابقين، بمنطقة «الشيخ مرزوق»، بدائرة مركز جرجا بسوهاج، حيث لفظ أنفاسه متأثراً بإصابته.

وتمكنت قوات الحماية المدنية، بمديرية أمن سوهاج، من السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها إلى بقية المنازل المجاورة.

إخطار مدير الأمن من مركز شرطة جرجا

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي باندلاع حريق في أحد المنازل بدائرة المركز.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارتي إطفاء إلى محل البلاغ، وتبين أن الحريق اندلع في الطابق الثاني بمنزل مكون من طابقين، وتم التعامل مع الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية، ومحاصرة النيران قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة.

سكان المنزل فوجئوا بنشوب الحريق أثناء نومهم

وبسؤال مالك العقار «م. ت.»، أفاد بأنه وأسرته فوجئوا بنشوب النيران في المنزل أثناء نومهم، حيث استيقظوا على الدخان، وأرجع سبب الحريق لوجود ماس كهربائي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.