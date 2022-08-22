اختطاف 4 راهبات كاثوليك في نيجيريا ودعوات للصلاة من أجلهن

قال دير محلي في نيجيريا، اليوم، إن مسلحين اختطفوا أربع راهبات كاثوليك على الطريق السريع، في ولاية «إيمو»، المنتجة للنفط، جنوب شرق نيجيريا، في أحدث مؤشر على انعدام الأمن، وفقا ما نقلته وكالة «رويترز».

العصابات تختطف الرهائن للحصول على فدية

وأضاف الدير في بيان صحفي، أن العصابات المسلحة تقوم باختطاف الناس على الطرق السريعة في الشمال الغربي، بما في ذلك القساوسة للحصول على فدية من القرى، كما امتدت تلك الجرائم إلى أجزاء أخرى من البلاد، ما زاد من انعدام الأمن في أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان.

تفاصيل اختطاف الراهبات الأربع

وقال زيتا إيهيدورو، الأمين العام لمنظمة الراهبات، إن الراهبات الأربعة اختطفن أثناء سفرهن من ولاية ريفرز إلى إيمو لحضور قداس الشكر، وأضاف في بيان: «ندعوا في الصلاة من أجل الإفراج عنهن بشكل سريع وأمن».

وفي نفس السياق، بدأ الجيش النيجيري هجوما جويًا في الشمال الغربي، للقضاء علي الجماعات المسلحة المسؤولة عن اختطاف المواطنين من القرى والبلدات في المنطقة.

ونوافيكم لاحقا بمزيد من التفاصيل.