مقتل 34 شخصا ببوركينا فاسو.. وأوروبا تدعم نيجيريا بـ 1.29 مليار يورو

شهدت بعض الدول الإفريقية خلال الساعات القليلة، عددا من الأحداث المتنوعة، بينها هجومين مسلحين شمال شرق بوركينا فاسو، أسفر عن مقتل 34 شخصًا على الأقل، فيما اتهم رئيس رواندا، الكونغو بدعم المتمردين ضد حكومة بلاده.

مسلحون يهاجمون السكان في منطقة «بوراسو»

وقُتل 34 شخصًا على الأقل نتيجة هجومين منفصلين لمسلحين استهدفا مدنيين شمال شرق بوركينا فاسو، وأشار مصدر أمني، إلى تعرض منطقة «ناميسيجينا»، في مقاطعة ياتينجا شمال البلاد، إلى هجوم مسلح أسفر عن مقتل 12 شخصًا.

وهاجم مسلحون، السكان المدنيين في منطقة «بوراسو»، الريفية شمال غرب البلاد، ما أسفر عن مقتل 22 شخصا.

من جانبها، اختارت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، المعروفة باسم «إيكواس»، رئيس غينيا بيساو عمارو سيسوكو إمبالو، رئيسا للمنظمة خلفا للرئيس الغاني نانا أكوفو أدو، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، وقال إمبالو، في تصريح لعدد من وسائل الإعلام، إن توليه رئاسة «إيكواس» حدثًا تاريخيًا.

وفي الصومال، بحث رئيس الوزراء، حمزة عبدي بري، في لقاء مع سفيرة «الاتحاد الأوروبي»، بمقديشو، تينا إنتلمان، سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين، واستمرار دعم التنمية المالية والإصلاح الاقتصادي.

وفي رواندا، اتهم الرئيس بول كاجامي، الكونغو بدعم المتمردين على حكومته، معربا في خطاب تليفزيوني، عن قلق بلاده من دعم كونغولي مزعوم لـ «القوات الديمقراطية من أجل تحرير رواندا»، المتمردة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم»، الإخبارية الروسية.

وأشار «كاجامي»، إلى أن الكونغو تسلح باستمرار الجماعة التي يتهم مقاتلوها بقتل العشرات في هجوم على مدينة «كينجي»، السياحية الواقعة شمال البلاد في عام 2019.

الاتحاد الأوروبي: 1.29 مليار يورو لمساعدة نيجيريا في تنويع اقتصادها

وفي نيجيريا، قدم «الاتحاد الأوروبي»، 1.29 مليار يورو لمساعدة نيجيريا في تنويع اقتصادها حتى عام 2027 بموجب مبادرة «الاتفاق الأخضر» للاتحاد، وسيخصص التمويل، لمشروعات تعزيز الوصول إلى الطاقة المتجددة ودعم تنمية القطاع الزراعي.

وفي تونس، أعلنت وزارة الدفاع، إبرام صفقة مع شركة «تكسترون للدفاع الجوي»، الأمريكية، للحصول على 8 طائرات تدريب بتوابعها مع أنظمة محاكاة للطيران.

وأشارت الدفاع التونسية، في بيان، إلى أن الطائرات الجديدة ستحل محل طائرات التدريب الأساسي وسيتم تخصيصها لتدريب الطيارين والتقنيين، مؤكدة أن من المنتظر أن تتسلم تونس الدفعة الأولى خلال مارس 2023.