الإرهاب يقتل العشرات في نيجيريا ومالي.. ومصرع شخص بأرمينيا بسبب السياسة

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية عدة أحداث أمنية، تنوعت ما بين هجمات إرهابية شهدتها نيجيريا ومالي، ما أسفر عن مقتل العشرات، فيما شهدت باكستان مقتل 6 إرهابيين خلال عملية أمنية جنوب غربي البلاد

وقتل 3 أشخاص في هجوم لمسلحين على كنيستين «مارانثا المعمدانية» و«القديس موسى الكاثوليكية» في ريف شمال غرب نيجيريا، أمس الأحد، وقال سكان، إن الهجوم وقع في «كاجورو» بولاية كادونا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

الهجوم يستهدف 4 قرى

وأشار السكان إلى أن الهجوم استهدف 4 قرى وأسفر عن اختطاف عدد غير محدد من السكان وتدمير منازل قبل فرا المهاجمون.

بدورها، أكدت حكومة الولاية، مقتل 3 أشخاص على يد لصوص اقتحموا القرى على دراجات نارية بدءا من «أونجوان فادا»، وانتقلوا إلى «أونجوان توراوا»، قبل «أونجوان ماكاما» ثم «روبو».

وفي مالي، الواقعة في غربي أفريقيا، قتل 20 شخصاً على الأقل جراء هجوم إرهابي على عدة قرى بمنطقة «أنشاودج » شمال مدينة «جاو» الواقعة شمال البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية «سانا».

مقتل جندي حفظ سلام من غينيا في مالي

أمس الأحد، قُتل جندي حفظ سلام من غينيا تابعة لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي «مينوسما»، جراء انفجار عبوة ناسفة خلال عملية كشف الألغام، وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق في رسالة نيابة عن الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريش، إن الأخير ينقل تعازيه القلبية لأسرة الضحية وإلى شعب وسلطات غينيا، وفقا لما ذكره مركز «الأمم المتحدة» الإعلامي.

وفي باكستان، تمكنت قوات الأمن، من القضاء على 6 إرهابيين من عناصر «جيش تحرير بلوشستان» خلال عملية جنوب غربي البلاد، وقالت الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني، إن قوات الأمن صادرت كمية من الأسلحة والذخيرة والمتفجرات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وفي أفغانستان المجاورة، لقى شخصين اثنين على الأقل مصرعهما جراء انفجار سيارة في العاصمة «كابول»، وقال المتحدث باسم قائد شرطة العاصمة، خالد زدران، إن انفجار ا استهدف سيارة مدنية في أحد الأحياء شمال المدينة.

خلاف بين مؤيدي رئيس وزراء أرمينيا ومعارضيه يسفر عن مقتل شخص

وفي أرمينيا، قتل شخص وأصيب 6 آخرون جراء إطلاق للنار في قرية نيجافان بمنطقة أراجاتسوتن الواقعة على بعد 60 كيلو متر من عاصمة البلاد «يريفان»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وجاء إطلاق النار على إثر خلاف بين مؤيدي رئيس وزراء البلاد نيكول باشينيان، ومعارضيه، فيما أشارت وسائل إعلام، إلى اشتباك أقارب ماتيوس أستريان، نائب عن حزب «العقد المدني» الحاكم، ابن عم نائب حاكم «أراجاتسوتن»، إدجار بارفانيان، مع شباب ثم فتحوا النار عليهم، بدعوى إهانتهم باشينيان.