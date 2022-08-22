أسباب جفاف أنهار أوروبا.. تغيرات مناخية أدت إلى تراجع معدلات هطول الأمطار

تسببت التغيرات المناخية العالمية في نقص كبير بمعدل هطول الأمطار، الأمر الذي أدى بالتبعية إلى موجات من الحر الشديدة التي أدت إلى جفاف بعض الأنهار، أبرزها نهر الراين بفرنسا التي انتشرت صورة جفافه بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى خلق معاناة لسكان كوكب الأرض فيما يخص الطعام والشراب أو حتى استخدام هذه الأنهار لشحن بضائعهم، وفقًا لما ذكرته شبكة «سي.إن.إن»، الإخبارية في إطار حديثها بشأن أسباب جفاف أنهار أوروبا.

ونقلت الشبكة الإخبارية بعض الصور الفضائية التي كشفت جفاف 6 أنهار في العالم مُتخذة نهر اللوار أطول أنهار فرنسا نموذجًا واقعيًا لما تسببت فيه التغيرات المناخية التي ضربت العالم، وتلك الصور التي جعلت العديد من النشطاء حول العالم يبحثون عن أسباب جفاف أنهار أوروبا.

أسباب جفاف أنهار أوروبا

وفي إطار تناول الشبكة الإخبارية أسباب جفاف أنهار أوروبا، ذكرت أن نهر الراين الذي يتدفق عبر ألمانيا وهولندا ثم يتدفق على طول الطريق حتى بحر الشمال، جف أيضاً، حيث ظهرت أجزاء من قاع النهر مما يؤدي إلى عوائق وإبطاء عملية الشحن إلى أوروبا.

ووفقاً للشبكة الإخبارية، في الوقت الحالي يعد التنقل في تلك المنطقة كابوسًا، ووفقًا لخبراء الاقتصاد في بنك دويتشه، فإن انخفاض مستويات المياه يعني أن الشركات ستدفع أكثر لتمرير عمليات الشحن، ولذلك يسعى الكثيرون لمعرفة أسباب جفاف أنهار أوروبا.

أسباب جفاف أنهار أوروبا.. نهر اللوار بينهم

من بين أنهار أوروبا التي جفت نهر اللوار الفرنسي، وهو أطول أنهار فرنسا، وهو معروف بالقلاع على ضفتيه حتى أنه يدخل في نطاق حماية منظمة اليونيسكو، وظهر النهر ضحلًا، ما يهدد أيضا الثروة السمكية، بالإضافة إلى نهر الدانوب الذي يعتبر نهر الدانوب أطول نهر في أوروبا الغربية، ويعتبر قناة شحن مهمة حيث يمر عبر 10 دول أوروبية، وأمام تعرضه للجفاف، يقوم العمال بتجريف النهر للتأكد من أن السفن لا تزال قادرة على الإبحار فيه.