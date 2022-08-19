بي بي سي: 12 قتيلا بينهم 3 أطفال بسبب العواصف في أوروبا

ضربت العواصف القوية مناطق في وسط وجنوب أوروبا، مما أسفر عن مقتل 12 شخصًا على الأقل من بينهم ثلاثة أطفال، وتم الإبلاغ عن الوفيات، ومعظمها من سقوط الأشجار، في إيطاليا والنمسا وجزيرة كورسيكا الفرنسية، وفق تقرير صباح اليوم لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

ودمرت الأمطار الغزيرة والرياح المعسكرات في الجزيرة الفرنسية، بينما في البندقية، إيطاليا، تم تدمير برج الجرس في كنيسة القديس مارك، حيث تأتي العواصف في أعقاب أسابيع من موجة الحر والجفاف في معظم أنحاء القارة.

الرياح تصل سرعتها إلى 224 كم / ساعة في كورسيكا بفرنسا

في كورسيكا، اقتلعت الرياح التي تصل سرعتها إلى 224 كم / ساعة (140 ميلاً في الساعة) الأشجار وتضررت المنازل المتنقلة، وقالت السلطات هناك إن فتاة تبلغ من العمر 13 عاما قتلت جراء سقوط شجرة في أحد المخيمات.

وتوفي رجل يبلغ من العمر 46 عامًا في حادثة مماثلة، كما قُتلت امرأة في السبعينيات من عمرها عندما صدمت سيارتها بسقف منفصل لأحد الأكواخ الشاطئية.

ولقي شخصان آخران، صياد يبلغ من العمر 62 عامًا، وامرأة قوارب الكاياك، 60 عامًا، مصرعهم في البحر.

إجلاء ما يقرب من 13 ألف شخص من عدة مخيمات

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانين، الذي وصل إلى كورسيكا يوم الخميس، إن 20 شخصًا أصيبوا - أربعة منهم خطيرة، كما تم إجلاء ما يقرب من 13 ألف شخص من عدة مخيمات مساء أمس وتم إيواؤهم في المباني العامة، قبل المزيد من الأضرار المتوقعة.

لكن السلطات الفرنسية قالت صباح اليوم إن الليلة مرت دون وقوع حوادث كبيرة، في وقت أصبحت العواصف الشديدة أكثر تواترا في الآونة الأخيرة بسبب تغير المناخ.

وقال شهود عيان إن العواصف كانت غير متوقعة على الإطلاق ولم يتم إعطاء تحذير، وقال سيدريك بويل صاحب مطعم لوكالة رويترز للأنباء: «لم نشهد قط مثل هذه العواصف الضخمة، ربما يعتقد أنها عاصفة استوائية».

انقطاع الكهرباء في بعض المناطق الجنوبية من فرنسا

وفي البر الرئيسي الفرنسي، تعرضت بعض المناطق الجنوبية لانقطاع التيار الكهربائي وغمرت المياه الشوارع في مرسيليا، ثاني مدن البلاد.

ودمرت الأمطار الغزيرة والانهيارات الطينية أجزاء من كارينثيا في النمسا، وقُتلت فتاتان في سن الرابعة والثامنة بسبب سقوط شجرة بالقرب من بحيرة في كارينثيا.

وفي وقت لاحق، أفادت التقارير بمقتل ثلاث نساء في مقاطعة النمسا السفلى، نتيجة سقوط شجرة.