محلل سياسي: العلاقات المصرية الإماراتية تخدم المصالح الإقليمية.. «فيديو»

قال جمال رائف المحلل سياسي، إنّ العلاقة بين مصر والإمارات مميزة ورائدة ولها خصوصية كبيرة للغاية، وهناك تشاور دائم بين القاهرة وأبو ظبي وهو ما انعكس إيجابيًا على التنسيق المشترك على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

مصر والإمارات.. شراكة استراتيجية

وأضاف المحلل سياسي خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: «مصر والإمارات شركاء استراتيجيين وجودة العلاقات بينهما تخدم المصالح الإقليمية وبخاصة المصالح العربية، إذ أن الحراك العربي الحالي يمكنه صون وحماية مقدرات الأمة العربية والحفاظ على الأمن القومي العربي».

الإمارات ثاني مستثمر عربي في مصر

وتابع المحلل السياسي: «العلاقات بين البلدين متنامية ومتطورة، حيث شهدت طفرة كبيرة بعد عام 2014، إذ أن الإمارات ثاني مستثمر عربي في الداخل المصري، والتاسع على مستوى العالم، والتبادل التجاري بين البلدين يتخطى 3.6 مليار دولار، وهناك استثمارات في مجالات مختلفة وحيوية في مصر مثل البنية التحتية».

مصر والإمارات جذبا الشركاء العرب

وأشار، إلى أن علاقة مصر والإمارات عملت على جذب الشركاء العرب الآخرين، حيث وقعت البحرين منذ أسابيع اتفاقًا خاصًا بالصناعة التكاملية من أجل التنمية، وانضمت إلى مصر والأردن والإمارات.