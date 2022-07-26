جامع: زراعة 350 ألف فدان ضمن مشروعات الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن

كشفت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة تفاصيل جديدة في الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن، لافتة أن هذه الشراكة ستشمل زراعة 100 ألف فدان بالمحاصيل الاستراتيجية و250 ألف فدان لإنتاج الأعلاف والقمح والسكر، مشددة على أن هذه المشروع سيتم اقامته في الأردن بخبرات مصرية مؤكدة على أن الهدف تبادل الخبرات.

وأوضحت جامع خلال تصريحات تلفزيونية أن من ضمن المشروعات أيضًا مشروع توسيع الطاقة الإنتاجية لتصنيع اللحوم بين مصر والأردن وأيضًا إقامة مشروع زراعة محاصيل ذات عائد اقتصادي عالي في مصر بالإضافة للمجمع الصناعي لإنتاج مكملات الأعلاف والكيماويات.

مشروعات في قطاع الأدوية

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة أن من ضمن المشروعات التي يجري العمل عليها مشروعات تصنيع أدوية البدائل الحيوية ومشروعات انتاج المواد الفعالة الأولية وتصنيع الادوية الهرمونية، لافتًا إلى أن هناك مشروع بين مصر والأردن للبحث الدوائي وإنتاج الأدوية وإنتاج المواد الفعالة الأولية مؤكدة أنها مجموعة مشروعات متنوعة.

انضمام البحرين سيزيد المشروعات

ولفتت إلى أن انضمام مملكة البحرين سيزيد المشروعات خاصة أن البحرين تتميز في إنتاج البتروكيماويات وصناعة الألومنيوم مشددة على أن التكامل بين مصر والإمارات والأردن والبحرين سيأتي بنتائج قوية في مشروعات حقيقية.