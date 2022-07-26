تفاصيل اتفاقية الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن

كشفت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة تفاصيل الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن لافتة أنها مبادرة تم توقيعها منذ شهرين حول المشروعات التي يمكن العمل عليها بحيث يكون فيها شراكة بين الـ3 دول «مصر والإمارات والأردن».

وأوضحت جامع خلال تصريحات تلفزيونية أنه تم تشكيل لجنة تنفيذية فنية مسئولة عن اختيار تلك المشروعات، لافتة إلى البحث عن المميزات التي يمكن أن تقدمها كل دولة بحيث تكون المشروعات تكاملية.

البحرين طلبت الانضمام للاتفاقية

وأشارت أنهم أثناء العمل تلقوا دعوة من دولة البحرين للدخول في هذه الشراكة وتم الاتفاق على عقد أول لجنة عليا للشراكة الصناعية التكاملية في أبوظبي وتم التوافق حول عقد اللجنة الثانية للشراكة الصناعية في مصر، وأن مصر ستستضيف وزراء الصناعة بالإمارات والأردن والبحرين وسيتم استعراض قائمة المشروعات التي تم الاتفاق عليها والتي سيتم وضعها موضع التنفيذ لافتة أن البحرين ستوقع رسميًا الانضمام للاتفاقية.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد أعلنت عن استثمار 10 مليار دولار في مصر ضمن اتفاقية الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن.