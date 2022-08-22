وزيرا السياحة والطيران المدني يبحثان آليات تنشيط الحركة الجوية والسياحية لمصر

التقي أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، لبحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة، حيث استعرض الوزيران عددًا من الملفات المهمة، منها آليات تعزيز التعاون لدفع المزيد من الحركة الجوية والسياحية، وتشغيل نشاط الطيران منخفض التكاليف بما يُسهم في تنشيط الحركة الجوية والسياحية إلى مصر.

شارك فى حضور اللقاء غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، والطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، وقيادات من الوزارتين.

وزير السياحة يؤكد على أهمية التعاون والتنسيق بين الوزارتين

وأكد وزير السياحة على أهمية التعاون والتنسيق الكامل بين وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني لجذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية الوافدة لمصر من الأسواق السياحية المختلفة، مشيرًا إلى أهمية التعاون والمسؤولية المشتركة لكافة الأطراف ذات الصلة بالقطاع السياحي للنهوض به وتعزيز القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري بما يليق بسمعة مصر سياحيًا ومكانتها الريادية في مصاف الدول السياحية الكبرى.

وأشار وزير السياحة والآثار إلى وجود تكامل واسع بين عمل الوزارتين ولا سيما في ظل أهمية الطيران في ربط المدن والمقاصد السياحية المصرية ببعضها البعض، مؤكدًا على أهمية إطلاق العديد من المبادرات المشتركة لتنشيط الحركة الجوية والسياحية والتي من بينها الطيران المنخفض التكاليف الذي سيتم تشغيله بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني وله فائدة ودور كبير في فتح مقاصد سياحية جديدة وزيادة أعداد السياحة الوافدة إلى مصر بصورة كبيرة من مختلف دول العالم.

وزير الطيران المدني يشيد بدعم القيادة السياسية

ومن ناحيته، أشاد الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني بدعم القيادة السياسية والدولة المصرية لقطاعي الطيران والسياحة وتشجيع الاستثمارات كونهما محورين رئيسيين لدعم الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين بشأن تشغيل نشاط الطيران منخفض التكاليف، مؤكدًا أن هذا الملف يأتي في مقدمة أولويات وزارة الطيران.

وأشار وزير الطيران المدنى إلى أنه تم التوافق على عدد من الضوابط منها بدء التشغيل بعدد من الطائرات كمرحلة أولى على أن يتم زيادة العدد تدريجيًا في ضوء نتائج التشغيل وتقييم التجربة مع الاستعانة بطائرات ذات طراز حديث منخفض الانبعاثات مع توافر الحجز عبر المنصات الإلكترونية، مشيرًا إلى أنه جار اتخاذ إجراءات الحصول على أفضل العروض التي تتماشى مع طبيعة نشاط الطيران منخفض التكاليف.