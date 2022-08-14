وزير السياحة والآثار ينعى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة
كتب:
رضوى هاشم
05:41 م | الأحد 14 أغسطس 2022
أحمد عيسى وزير السياحة والآثار
نعى أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، وكل القيادات والعاملين بالوزارة، ببالغ الحزن والأسى، ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بمحافظة الجيزة، اليوم، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم فسيح جناته.
وقدم وزير السياحة والآثار، نيابة عن جميع العاملين بالوزارة، خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، داعياً الله أن يُلهمهم الصبر والسلوان، ومتمنياً أيضاً الشفاء العاجل لكل مصابي الحادث.