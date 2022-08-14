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وزير السياحة والآثار ينعى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة

كتب:

رضوى هاشم
05:41 م | الأحد 14 أغسطس 2022
أحمد عيسى وزير السياحة والآثار

أحمد عيسى وزير السياحة والآثار

نعى أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، وكل القيادات والعاملين بالوزارة، ببالغ الحزن والأسى، ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بمحافظة الجيزة، اليوم، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم فسيح جناته.

وقدم وزير السياحة والآثار، نيابة عن جميع العاملين بالوزارة، خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، داعياً الله أن يُلهمهم الصبر والسلوان، ومتمنياً أيضاً الشفاء العاجل لكل مصابي الحادث.

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بقلم رضوى هاشم

محررة صحفية متخصصة في قضايا البيئة والآثار والثقافة، حصلت على عدد من الجوائز في البيئة والثقافة منها جائزة منتدى القاهرة للتغيرات المناخية ونوال عمر للصحافة الأنسانية.