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الأمن الفيدرالي الروسي: تورط أوكرانيا في عملية اغتيال «داريا دوجين»

كتب:

شيماء عادل
01:55 م | الإثنين 22 أغسطس 2022
داريا دوجين

داريا دوجين

اتهم الأمن الفيدرالي الروسي أوكرانيا بتنفيذ عملية اغتيال ابنة المفكر الروسي ألكسندر دوجين، المعروف قربه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب ما نقله موقع قناة العربية الإخبارية في نبأ عاجل، قبل قليل. 

استخدام عبوة ناسفة 

ولقت داريا دوجين مصرعها في حادث انفجار السيارة التي كانت تقودها، وأعلنت لجنة التحقيق الروسية في مقتلها أن العناصر والدلائل الأولية التي تم جمعها من موقع الحادث تشير إلى تثبيت عبوة ناسفة أسفل مقعد السائق تضم 400 جرام من مادة TNT المتفجرة. 

الخارجية الروسية حذّرت كييف 

وحذرت الخارجية الروسية، على لسان المتحدثة الرسمية ماريا زاخاروفا، من تورط كييف في استهداف داريا دوجين، إلا أن السلطات الأوكرانية نفت الأمر، مؤكدة أنها ليست دولة راعية للإرهاب. 

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