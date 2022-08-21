تفاصيل مقتل «داريا» ابنة الفيلسوف الروسي ألكسندر دوجين ونجاة الأب

شهدت روسيا، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، كان من أهمها بينها مقتل داريا ابنة الفيلسوف الروسي الشهير ألكسندر دوجين في انفجار سيارتها بضواحي «موسكو».

ولقيت داريا دوجين «30 عاما» ابنة الفيلسوف الروسي الشهير ألكسندر دوجين، مصرعها، جراء انفجار سيارتها بظروف غامضة بالقرب من قرية «بولشي فيازيوما» في ضواحي العاصمة الروسية، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام روسية.

الانفجار وقع على طريق «موزايسك» السريع

وكانت داريا، أعلنت دعمها في وقت سابق، للعملية الروسية الخاصة في أوكرانيا،، فيما وقعت تحت عقوبات «واشنطن» في مارس الماضي.

ووقع الانفجار بعد 10 دقائق فقط من جلوسها على مقعد القيادة، عائدة إلى منزلها من مهرجان للأدب والموسيقى يسمى «التقليد».

ألكسندر دوجين يوصف بأنه عقل بوتين

من جانبه، أوضح رئيس الحركة الشعبية «الأفق الروسي»، أندريه كراسنوف، إنه كان حاضرا مع داريا دوجين، في مهرجان التقاليد قبل ساعات قليلة من الانفجار، مضيفا في تصريح لوكالة أنباء «تاس» الروسية إلى أن الانفجار عندما استدارت داريا على طريق «موزايسك» السريع.

وأشار كراسنوف، إلى اشتعال النيران في السيارة على الفور.

وفي وقت سابق، قالت «تاس»، إن انفجارا وقع في سيارة «تويوتا لاند كروزر برادو» بالقرب من «بولشي فيازيوما»، مشيرة إلى عن مقتل السائق.

ويوصف ألكسندر دوجين بأنه عقل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين لتأثيره المزعوم على آراء الرئيس الروسي.

рашист дугин приехал на место взрыва автомобиля, в котором находилась его дочь



Детали: как пишут российские паблики, дарья дугина возвращалась с семейного фестиваля «Традиция» в усадьбе захарово. дугин планировал ехать вместе с дочерью, но в последний момент сел в другую машину. pic.twitter.com/4wnJ2BmbTz — DanaElena. (@danielapruna2) August 20, 2022

وفي سياق متصل، أشار عازف روسي يدعى بيوتر لوندسترم، إلى أن ألكسندر دوجين، كان من المفترض أن يكون في السيارة مع داريا، غير أنه استقل سيارة أخرى في اللحظة الأخيرة.

ألكسندر دوجين وقف أمام السيارة المحترقة

وأشارت وسائل إعلام روسية، إلى أن ألكسندر دوجين، كان يتبع ابنته مباشرة وشاهد سيارتها تنفجر، مضيفة أن الصور أظهرت الأب في حالة ذهول من المشهد، وهو يمسك رأسه بكلتا يديه وهو يقف أمام السيارة المحترقة.

بدوره، قال موقع «ديلي بيست» الأمريكي، إن المحققين، ينظرون إلى الانفجار على أنه ضربة مستهدفة ربما كانت مقصودة لوالد الفتاة،ألكسندر دوجين، الذي يُعتقد أنه القوة الدافعة وراء الحرب الروسية على أوكرانيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

مجلس الاتحاد الروسي يعزي دوجين في وفاة داريا

بدوره، أعرب رئيس اللجنة الدستورية لمجلس الاتحاد الروسي، أندريه كليشا عن تعازيه للفيلسوف ألكسندر دوجين، بوفاة ابنته داريا، وفاق لما ذكرته وكالة «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس جمهورية« دونتيسك» الشعبية، دينيس بوشلين، إن داريا، ابنة الفيلسوف الروسي الشهير ألكسندر دوجين، لقيت مصرعها في انفجار سيارة، مشيرا إلى أن إرهابيي الحكومة الأوكرانية متورطون في الحادث، وكان هدفهم والد الفتاة.