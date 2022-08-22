من هي داريا دوجين ضحية انفجار سيارتها؟.. سياسية روسية ابنة فيلسوف شهير

لقيت داريا دوجين، ابن الفيلسوف الروسي الشهير ألكسندر دوجين، المعروف قربه وصداقته من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مصرعها في انفجار سياراتها التي كانت تقودها عائدة من حضور إحدى الفعاليات في منطقة موسكو في ظروف غامضة، ونددت وزارة الخارجية الروسية بعملية الاستهداف، محذرة من احتمالية تورط أوكرانيا في هذا الأمر، و« الوطن» تستعرض أبرز المعلومات عن داربا دوجين في السطور التالية، وفقا لشبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

أبرز المعلومات عن داريا دوجين

1) ابنه الفيلسوف الروسي الشهير ألكسندر دوجين، والمعروف قربه وصداقته من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

2) ناشطة سياسية ضمن الحركة الدولية الأوراسية التي يرأسها والدها.

3) عملت داريا دوجين لبعض الوقت مقدمة لبرنامج سياسي مع سيرجي ماردان على راديو «كومسومولسكايا برافدا».

4) كانت تشارك في العديد في البرامج التلفزيونية السياسية.

5) أدى اتقانها اللغة الفرنسية إلى استضافتها في البرامج السياسية باعتبارها خبيرة في الشأن الفرنسي.

6) حصلت داريا دوجين على شهادة دكتوراه في الفلسفة.

7) تركزت أبحاثها على دراسة تأثير أفكار الفيلسوف اليوناني أفلاطون على العالم القديم.

8) دعمت داريا دوجين نشاط العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

9) كان على تواصل دائم مع عدد من المراسلين الحربيين والقياديين الميدانيين في إقليم الدونباس، وهو الإقليم الذي شنت بسببه موسكو العملية العسكرية في أوكرانيا.

10) أدرجت بريطانيا داريا دوجين في قائمة العقوبات تحت مزاعم أنها تعمل على نشر معلومات مضللة عن الصراع في أوكرانيا.

11) أعلن رئيس جمهورية دونتيسك الشعبية، دينيس بوشلين، إن داريا دوجين، لقيت مصرعها في انفجار سيارة، متهما ما أسماه إرهابيي الحكومة الأوكرانية بالتورط في الحادث.

الحرب الروسية تدخل شهرها السادس

وتدخل الحرب الروسية الأوكرانية شهرها السادس على التوالي، منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قيام بلاده بشن عملية عسكرية لحماية المدنيين في إقليم الدونباس من عمليات إبادة جماعية تتم بحقهم من قبل القوات الأوكرانية.