رئيس الوزراء: البابا تواضروس صاحب دور وطني سيذكره التاريخ

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ونحو 90 شابًا من المشاركين في «ملتقى لوجوس الثالث للشباب 2022»، الذي يُقام في نسخته الحالية تحت عنوان «عودة إلى الجذور»، وذلك بحضور عدد من الأساقفة وقيادات الكنيسة.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب بقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للمرة الأولى بمقر رئاسة مجلس الوزراء، بمدينة العلمين الجديدة، كأحد أهم رموز الدولة المصرية وصاحب الدور الوطني الذي سيذكره التاريخ في أهم أوقات الوطن التي شهدت اضطرابات كبيرة، وصاحب المقولة الشهيرة «وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن».

العودة إلى الجذور

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته، أنّ المصريين يعملون معًا كنسيج واحد، وأنّ مصر تستوعب أبناءها بلا تمييز أو تحيز، مُعربًا عن سعادته وترحيبه بالشباب المشاركين في ملتقى لوجوس الثالث للشباب 2022، للتواصل مع وطنهم الأم، خاصة أنّ الملتقى ينعقد تحت شعار «العودة إلى الجذور».

ملتقى لوجوس الثالث للشباب 2022

وتابع رئيس الوزراء: «أرحب بالشباب الواعد الذي يشارك في ملتقى لوجوس وتجمعهم في وطنهم الأم وإحياء جذورهم، وأعرب عن سعادتي بوجودهم اليوم في مقر رئاسة مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة، وما يمثله الشباب من أمل في مستقبل مشرق للوطن، سواء في الداخل أو الخارج، ونحن فخورون بكم وبحرصكم على التواصل مع وطنكم الأم مصر، الوطن الذي يسري حبه في دمائنا».

وقال رئيس الوزراء موجّهًا حديثه للشباب: «أتمنى أن تكون زيارتكم لمصر فرصة لتروا بأنفسكم حجم التنمية الكبير الذي تم إنجازه في مدينة العلمين الجديدة»، لافتًا إلى أنّه قبل 5 سنوات، عندما كان يتقلد مسؤولية حقيبة وزارة الإسكان، لم يكن يوجد في هذا الموقع «طوبة واحدة»، بل كانت المنطقة عبارة عن ساحل رملي فقط، مضيفًا: «أقول لكم ذلك حتى يمكن أن تحكموا بأنفسكم على ما تم من إنجاز هنا في أقل من 5 سنوات».

وأعرب مدبولي عن ترحيبه بالسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، كما تقدم بالشكر للوزيرة السابقة نبيلة مكرم، على كل ما أنجزته في ملف شؤون المصريين في الخارج وكل ما قامت به من أنشطة لربط أبنائنا في الخارج بوطنهم الأم والتدخل لحل أي مشكلات تواجههم في الدول التي يقيمون بها.