«مدبولي»: إتاحة رحلات دولية ومحلية بتكلفة أقل لتشجيع السياحة الداخلية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، لبحث الموقف التنفيذي لتشغيل منظومة الطيران منخفض التكاليف «إير سفنكس».

تنشيط حركة السياحة الوافدة

وأكد رئيس الوزراء، أهمية المضي في تنفيذ هذه الخطوة بالنظر إلى الآثار الإيجابية المنتظرة على تنشيط حركة السياحة الوافدة؛ من خلال إتاحة رحلات دولية ومحلية بتكلفة أقل للمقاصد السياحية المصرية.

بدء تشغيل منظومة الطيران منخفض التكاليف

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الطيران المدني نتائج التنسيق الذي يتم بين وزارته ووزارة السياحة والآثار، لبدء تشغيل منظومة الطيران منخفض التكاليف، لافتا إلى أنه تم التوافق على بعض الضوابط، تتضمن البدء بـعدد من الطائرات كمرحلة أولى، ثم زيادة العدد تدريجياً في ضوء نتائج التشغيل وتقييم التجربة، مع الاستعانة بطائرات ذات طراز حديث منخفض الانبعاثات، ووجود سعر موحد وتوقيتات محددة طوال العام، مع طرح الحجز عبر المنصات الالكترونية.

وأضاف الفريق محمد عباس، أنه تم مخاطبة شركات تأجير الطائرات العالمية للحصول على عروض تأجير طائرات متوسطة المدى، وفقا لمحددات تتماشى مع نموذج الشركات منخفضة التكاليف، موضحا أن دراسة العروض المقدمة خلصت إلى التعاقد على استئجار عدة طائرات تصل تباعا.