مدبولي يؤكد ضرورة التنسيق الكامل لتشغيل ملف الطيران منخفض التكاليف

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، لاستعراض ملفات العمل المشتركة بين الوزارتين، لاسيما تشغيل الطيران منخفض التكاليف.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتأكيد أن وزارتي الطيران المدني والسياحة والآثار، يجمعهما عدد من الملفات المشتركة المهمة، مؤكدا أنه يوجد تكامل واسع بين عمل الوزارتين.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن وزيري الطيران والسياحة السابقين، قطعا شوطا كبيرا في تنفيذ خطط عمل الوزارتين على مدار فترة تحملهما المسئولية، من خلال التنسيق الكامل فيما بينهما، متوجها لهما بالشكر على ما بذلاه من جهود كبيرة خلال الفترة الماضية.

ملف تشغيل الطيران منخفض التكاليف

وتطرق مدبولي، إلى أحد الملفات المهمة المشتركة بين الوزارتين، وهو ملف تشغيل الطيران منخفض التكاليف، لافتا إلى ما جرى من دراسات في هذا الشأن من المكاتب الاستشارية التي جرى الاستعانة بها، التي أكدت مساهمة هذا النوع من الطيران، في زيادة السياحة الوافدة إلى مصر.

أكد رئيس الوزراء، في هذا الصدد، ضرورة التنسيق والتواصل الكامل بين وزارتي الطيران المدني والسياحة والآثار؛ لإنجاح تشغيل الطيران منخفض التكاليف، خاصة أن لدينا إمكانات سياحية هائلة ينبغي استغلالها.

التنسيق بشكل كامل بشأن تشغيل الطيران منخفض التكاليف

وقال وزير الطيران المدني، إن هذا الملف يأتي في مقدمة أولويات أجندة عمل الوزارة، لافتا إلى أنه يجر التنسيق بشكل كامل، بشأن تشغيل الطيران منخفض التكاليف مع وزير السياحة والآثار.

فيما أكد وزير السياحة، تنسيقه مع وزارة الطيران في ملف الطيران منخفض التكاليف، إذ جرى بالفعل عقد اجتماع لمتابعة هذا الملف، قائلا: إننا نضع في اعتبارنا فائدته الكبيرة في زيادة أعداد السياحة الوافدة إلى مصر بشكل كبير.