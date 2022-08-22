إنجاز علمى جديد لجامعة المستقبل.. تعاون مع شركة سيسكو العالمية لمنح طلاب الحاسبات وهندسة الاتصالات شهادة دولية مشتركة فى مجال التكنولوجيا

خالد العزازي: الاتفاقية تحقق رؤية رئيس الجمهورية لتقديم تعليم دولي لأبناء الجامعة

تاكيدا على أهمية دور جامعة المستقبل في إتاحة تعليم متميز من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة تلبي متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وقعت جامعة المستقبل بروتوكول تعاون مع كبرى الشركات العالمية وهى شركة سيسكو العالمية CISCO لتكون الجامعة واحدة من بيوت الخبرة العالمية وتوفير فرص تدريب على أعلى مستوى لطلاب الجامعة، تم توقيع البروتوكول بحضور الدكتور خالد العزازى رئيس مجلس الأمناء والمؤسس الاول للجامعة،

الذى أكد أن البروتوكول سيسهم بشكل فعال فى دعم التعاون بين الطرفين باعتباره فرصة لتبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس، وكذلك توفير تعليم ذى جودة عالية للطلاب مما يسهم فى خلق بيئة تعليمية متميزة.

ويهدف البروتوكول إلى دعم التعاون العلمي والأكاديمي والبحثي بين الجامعة وتعزيز التفاهم المتبادل بين الجانبين في كافة المجالات المشتركة الأكاديمية والبحثية .

واتفق الطرفان علي انشاء أكاديمية سيسكو للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل الجامعة وتعمل الأكاديمية على تدريب طلاب كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات وكلية الهندسة والتكنولوجيا قسم الاتصالات، علي جميع برامج سيسكو العالمية وحصولهم علي الشهادات الدولية المعتمدة من الشركة .

كما تتولى شركة سيسكو العالمية تجهيز معامل بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهي معمل خاص بالشبكات ومعمل خاص بتكنولوجيا 5G ومعمل خاص بانترنت الأشياء Internet of Things (IoT).

وتنص الاتفاقية على تولى شركة سيسكو العالمية تطوير الشبكات الداخلية بالجامعة لتقديم خدمات الإنترنت فائق السرعة داخل جامعة المستقبل.

وقع البروتوكول عن جامعة المستقبل الدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل وعن الشركة المهندس أيمن الجوهري الرئيس التنفيذي لشركة سيسكو بمصر وشمال أفريقيا والمشرق العربي ، وبحضور كل من المهندس أحمد فاروق المدير الإقليمي للمسؤولية المجتمعية وأكاديمية سيسكو بمصر والمشرق العربي والمهندس مصطفي سرور مدير المبيعات للقطاع الحكومي ، و الدكتور السيد تاج الدين عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا بجامعة المستقبل، و الدكتور محمود سامي بكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات ومدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر بجامعة المستقبل.

وأعرب المهندس أيمن الجوهري عن سعادته بهذا التعاون مع جامعة حاصلة علي أقوي التصنيفات بين الجامعات الخاصة بمصر ، وعلي خطي التنمية ورؤية ٢٠٣٠ واعداد جيل من الشباب مزود بأحدث البرامج الدولية التي تؤهله لسوق العمل المحلي والدولي وفقاً لخطة رئيس الجمهورية للتنمية المستدامة وخلق فرص عمل وتصدير العمالة التكنولوجية.

وأكد الدكتور عبادة سرحان، رئيس الجامعة، أن البروتوكول مع شركة سيسكو العالمية يعتبر من الإنجازات الهامة من أجل تدريب الطلاب عملياً قبل التخرج لمواكبة سوق العمل، خاصة أن شركة سيسكو شركة عالمية وتستخدم منتجاتها في معظم المشاريع القومية في مصر والخارج.

وصرح المهندس أحمد فاروق بأنها فرصة ذهبية لطلاب جامعة المستقبل لتوفير أحدث البرامج وفرص التدريب بالجامعة مما يؤهلهم لفرص عمل في السوق المحلي والإقليمي، حيث ستوفر للطالب احدث معامل التدريب مما يخلق بيئة تدريب تحاكي بيئة العمل بالشركات الدولية.وأشاد المهندس مصطفي سرور بالتعاون البناء بين جامعة المستقبل وشركة سيسكو العالمية وبداية لشراكة قوية في جميع المجالات والأنشطة.