وزيرة الهجرة: ملتقى «لوجوس الثالث» يربط شباب المصريين في الخارج بجذروهم

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن متلقى «لوجوس الثالث» يحاول ربط شباب مصر بجذروهم في الأراضي المصرية، لافتة إلى أنه تم اختيار 200 شاب من المصريين في الخارج من قبل الكنيسة لزيارة القاهرة والتعرف على الحقائق.

مصر ترصد 150 مقالا تتضمن معلومات مضللة

وأوضحت «جندي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إنجي القاضي، المذاع عبر فضائية «DMC»، أن مصر رصدت 150 مقالا تتضمن معلومات سلبية مضللة عن مصر بجميع قطاعتها من اقتصاد وسياحة وغيرها، لافتة إلى أن مواجهة ذلك تكمن في استخدام القوى الناعمة.

اهتمام الدولة بأبنائها المصريين في الخارج

وأشارت السفيرة سها جندي إلى أن البابا تواضروس أكد في كلمته، أهمية اهتمام الدولة بأبنائها المصريين في الخارج وطالب الشباب المشارك بنقل الحقائق التي تحدث على أرض مصر للأجانب من أصدقائهم في الخارج، وتعريف العالم بالوقائع والإنجازات المصرية التي تحدث على أرض الواقع.

زيارة المصريين لأول مرة

وأضافت وزيرة الهجرة، أن الشباب المشارك بعضهم لم يزر مصر من قبل، وتفقدوا خلال زيارتهم مقر رئاسة الوزراء في العلمين، لافتة إلى أن المصريين المشاركين جاءوا من 30 دولة حول العالم ومنهم دول بعيدة، مشيرة إلى أن بعض الشباب المصريين المشاركين في الملتقى حاصلون على الماجستير والدكتوراه، وبدأوا الحديث بما شاهدوه بشكل عام عبر منصات التواصل الاجتماعي.