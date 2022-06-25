مساعد وزيرة الهجرة: مبادرة «اتكلم ماتخافش» موجهة لكل المصريين في الخارج

قال السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، إن مبادرة «اتكلم ماتخافش مصر معاك» التي أطلقتها الوزارة مؤخرا موجهة للدارسين في الخارج، لافتا إلى أن هناك مايقرب من 8 ملايين مصري في الخارج، مع وجود منصة إلكترونية خاصة بشباب الدارسين في الخارج للتواصل معهم.

تحديات يواجهها المصري في الخارج

وأوضح «عباس» في مداخلة هاتفية لبرنامج السفيرة عزيزة المذاع على فضائية «DMC» أن المصري الدارس في الخارج يواجه تحديات كبيرة في الخارج ويسعى للنجاح مع تعلم لغة البلد المسافر إليها، في ظل وجود ضغوط كثيرة يتعرض لها في بداية السفر وتأقلمه مع المجتمع الجديد الذي يعيش فيه، بالإضافة لاختلاف الثقافات بين البلدين وتماشيه مع معتقداته وأفكاره دون أي تأثير على مبادئه.

20 طبيبا نفسيا لمنصة اتكلم ماتخافش

وأشار «عباس» إلى أن وزيرة الهجرة وجهت بتوقيع بروتوكول مع مؤسسة متخصصة تتضمن 20 طبيبا نفسيا، وأطلقت منصة تجمع الأطباء النفسيين بالطلاب المصريين في الخارج لاستعراض مشاكلهم بشكل سري للحفاظ على خصوصيتهم بشكل مجاني، مضيفا أن الوزارة تتولي متابعة شؤون المصريين في الخارج وتتأكد من استقرارهم المكاني والنفسي.

وأكد مساعد وزيرة الهجرة للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، أن المبادرة لا تفرق بين الطالب ومن أنهى دراسته، بل موجهة للمصريين المقيمين بالخارج بشكل عام الذين يختلطون بثقافات مختلفة، وتحديدا المصريين المقيمين بمفردهم لتوصيل الرسالة لهم بأن الدولة تدعهمهم، مشيرا إلى أن أي مواطن يرغب في وجود إنسان يتحدث إليه ويناقشه حتى لا يقع فريسة لأي من الأفكار المتطرفة.