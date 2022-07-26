التعليم: امتحانات تحديد المستوى للطلاب المصريين في الخارج 30 يوليو

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد امتحانات تحديد المستوي للطلاب ابناؤنا في الخارج (الطلاب المصريين فقط) للعام الدراسي الحالي 2022/2023، لجميع المراحل التعليمية من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

امتحانات تحديد المستوي للمصريين بالخارج 30 يوليو

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنّ امتحانات تحديد المستوي للطلاب المصريين تبدأ يوم السبت الموافق ۲۰۲۲/۷/۳۰ من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي وفقاً لجداول الامتحانات المعلنة على المنصة الالكترونية.

المستندات المطلوبة للتقديم في امتحانات تحديد المستوى

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المستندات المطلوبة للتقديم في امتحانات تحديد المستوي لجميع المراحل التعليمية من الصف الأول الابتدائي للصف الثاني الثانوي وهي كالتالي:-

- التقديم الالكتروني لامتحان تحديد المستوى ۲۰۲۲/۲۰۲۱ ، من خلال المنصة الالكترونية.

- تسليم أصل شهادة الميلاد الرقم القومي + أصل الشهادة الدولية إلى الإدارة العامة للامتحانات بالبريد أو باليد على العنوان التالي (16 ش امين سامي متفرع من شارع القصر العيني - بجوار عمارة العرايس).

- دفع الرسوم من خلال الدفع الالكتروني على منصة أبناؤنا في الخارج وقدرها (۱۰۰) دولار.