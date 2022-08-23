وظائف خالية بوزارة التخطيط.. التقديم عبر الإنترنت

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حاجتها لتعيين متخصص في قطاع الموارد البشرية، والتقديم عبر الموقع الرسمي الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

وظيفة متخصص في قطاع الموارد البشرية

بحسب الموقع الرسمي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قالت إنها تحتاج إلى تعيين أفراد لشغل وظيفة متخصص في قطاع الموارد البشرية، إذ أنها ستتلقى طلبات التوظيف على موقعها الإلكتروني على الإنترنت.

وتابعت الوزارة، أن المؤهلات العلمية المطلوبة لشغل الوظيفة تشترط الحصول على البكالوريوس في إدارة الأعمال، أو الموارد البشرية، أو أي مجال ذي صلة.

سنوات الخبرة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات

كما اشترطت أن تتراوح سنوات الخبرة في المتقدمين لشغل وظيفة متخصص في قطاع الموارد البشرية من سنة إلى ثلاث سنوات.

وتابعت أنه يجب على المتقدمين لشغل الوظيفة التمتع بالفهم التام لسياسات، وإجراءات الموارد البشرية العامة إلى جانب استخدام ممتاز لبرامج «مايكرو سوفت أوفيس» «MS Office»، والوعي بأنظمة HRIS المختلفة.

شروط ومهارات للحصول على الوظيفة

كما اشترطت ضمن المواصفات الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة متخصص في قطاع الموارد البشرية، أن يتمتع بالقدرة عالية على مهارات الاتصالات ممتازة ومهارات التعامل مع الآخرين علاوة على مستوى عال من المتابعة والاهتمام بالتفاصيل.