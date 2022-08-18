التخطيط: المراكز التكنولوجية هدفها التسهيل على المواطن.. «الرخصة بتطلع في 15 دقيقة»

قال الدكتور أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي، إن المراكز التكنولوجية تقدم الخدمات لكبار السن بجانب السيارات المتنقلة للوصول للقرى ومختلف الأماكن، وهذه السيارات تضم مراكز تكنولوجية متنقلة، مع وجود بعض التحديات منها أن تكون السيارة مرتبطة بالشبكة الرئيسية، ووجود تكييفات ومولد كهرباء وهذا ما حدث في الفترة الأخيرة لتقديم أفضل خدمة لكبار السن، ووصل عددها حتى الآن إلى أكثر من 170 سيارة، وسيتم إضافة نحو 300 سيارة أخرى.

التنسيق مع المرور ووزارة العدل

وأضاف «عبد الحفيظ» خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن هناك تنسيق مع وزارة العدل لتقديم أماكن التوثيق التي يوجد عليها إقبال كثير جدا، وبعدها يتم التنسيق مع المرور ويتم استخراج الرخصة خلال 15 دقيقة، وهذا يحدث للمرة الأولى في الدولة المصرية في أن تنتقل سيارة المرور لفحص سيارتك مكان تواجدها وإعطاء الشخص الرخصة.

تطوير شامل ضمن رؤية مصر 2030

وأوضح مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي، أن هناك تطوير شامل في الدفع والتحصيل الإلكتروني لتقليل التعامل النقدي وتسهيل الدفع بين مختلف الأفراد، مؤكدًا أن هناك محورين أساسيين، وهي تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين وزيادة فرص العمل، لافتا إلى أن هناك توجهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير مراكز الخدمات المتطورة في مختلف المحافظات، وكذلك السيارات المتنقلة ضمن رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطن بشكل عام من أجل التيسير على المواطن.