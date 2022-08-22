أول ظهور لـ لمياء فهمي عبدالحميد بعد أزمتها الصحية: «طالعة اطمنكم»

طمأنت الإعلامية لمياء فهمي عبدالحميد، جمهورها عن حالتها الصحية بعد أزمتها الأخيرة، عبر بث مباشر على حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

وقالت «لمياء» خلال البث: «أنا طالعة اطمنكوا عليا وتشكروا جدا الحمد لله ربنا كرمني بفضل دعواتكم الكتير، نزلت النهارده أول حلقة هوا بس سامحوني على الكحة على الهوا غصب عني، أنا لسه تعبانة بس نزلت الشغل عشان خاطركم».

تفاصيل أزمة لمياء فهمي الصحية

وتعرضت لمياء فهمي عبدالحميد، في منتصف الشهر الحالي إلى أزمة صحية دخلت على أثرها المستشفي وترددت وقتها إصابتها بكانسر، لتظهر رغم مرضها من خلال بث مباشر عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» تطمئن جمهورها عن حالتها الصحية.

وقالت خلال البث المباشر: «حبيت اطمنكوا عليا بعد كمية الشائعات اللي ظهرت عليا خلال الساعات الماضية أنا عندي التهاب رئوي نتيجة حساسية شديدة جات في الرئة عشان كده دخلت المستشفى وأنا لا عندي كورونا ولا عندي كانسر».