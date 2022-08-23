فايز فرحات: التنسيق العربي حاليا يمتاز بالاستمرارية والبحث عن العلاقات المتبادلة

قال الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن التنسيق العربي حاليا يميزه الاستمرار والبحث عن العلاقات المتبادلة وهذا ظهر في قمة جدة الأخيرة وحاليا يجرى لقاء أخوي بين قادة 5 دول في مدينة العلميين الجديدة.

تغيير كبير يحدث في العالم

وأضاف «فرحات» خلال استضافته في برنامج «كلام في السياسية»، على فضائية «Extra News» مساء أمس الإثنين، ويقدمه الصحفي الإعلامي أحمد الطاهري، أن هناك تغيير في العالم يحدث بعد جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية نهاية فبراير الماضي والمناوشات بين أمريكا والصين بسبب تايوان وسط رغبة عربية في الحفاظ على الأمن والدولة القومية والأمن الغذائي والمائي، مؤكدة أن هناك إرادة موجودة في إعادة العراق للأمن القومي العربي مرة أخرى لأنها دولة مهمة عربية وسط تلاقي المصالح العربية المختلفة.

خروج المصريين للحفاظ على الهوية

وتابع رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: «في تيارات داخلية وخارجية تسعى لطمس هوية العرب، والتيارات الداخلية هدفها القضاء على الهوية وتحرك المصريون في عام 2013 ضد حكم جماعة الإخوان للحفاظ على هوية الدولة المصرية والمجتمع المصري لأن القضاء على الهوية يقضي على القاسم المشترك في المجتمع».

الرئيس السيسي يعيد ثقل مصر الإقليمي في العالم العربي

بدوره قال أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والتنسيقيين، خلال استضافته في نفس البرنامج، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعاد مصر مرة أخرى إلى ثقلها الإقليمي في العالم العربي من خلال التحركات الثنائية بين مصر والعراق والتحرك الثلاثي بين مصر والأردن والعراق وكذلك العلاقات القوية بين مصر والإمارات.