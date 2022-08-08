أحمد الطاهري: الجهود المصرية نجحت في وقف التصعيد بقطاع غزة

قال الإعلامي أحمد الطاهري، إن الجهود المصرية نجحت في وقف التصعيد في قطاع غزة وهذا أوقف جولة جديدة من العنف والتصعيد بعد جهد مضني، مضيفا أن الجهود المصرية على الأرض مازالت مستمرة خاصة في ظل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزراء دولة إسرائيل يائير لابيد، الذي أكد فيه السيسي على أهمية الهدنة الراهنة وتثبيت وقف إطلاق النار.

دور مصر في دعم الاستقرار

أضاف «الطاهري»، خلال تقديمه برنامج «كلام في السياسة»، على فضائية «Extra News» مساء اليوم، أن الجهد المصري ظهر في جلسة الأمم المتحدة وسط ترحيب عربي ودولي واسع الذي يؤكد أهمية دور مصر في دعم الاستقرار بالمنطقة برمتها بعد تدخلها لوقف القصف الإسرائيلي على غزة.

أسبوع صارم وخطى مصرية

وأوضح «الطاهري»، أن أزمة القصف على غزة تزامنت مع أيام عصيبة للغاية يمر بها العالم في ظل تطورات متسارعة في ملف تايوان بعد زيارة رئيس الكونجرس الأمريكي، نانسي بيلوسي وغضب صيني تجاه ذلك، ووسط الأزمة الروسية الأوكرانية، ولكن القاهرة تمتلك رؤيتها وسابقة هذه الأزمات بخطوة دون أي مبالغة، وهدفها الرئيسي الأمن والسلم الدوليين واستقرار المنطقة ومصر التي وضعت سياق حاكم لمختلف الصراعات في أسبوع حاسم وصعب.