مدرس بجامعة الزقازيق: تطرف المناخ يعني تغير الحياة على كوكب الأرض

اعتبر الدكتور علي قطب أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق أن مشاهد الجفاف في أوروبا نتيجة طبيعية لتغيرات المناخ محذرا من خطورة التغير المناخي وآثاره المزلزلة للعالم أجمع.

وأوضح قطب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، أن الأجيال الجديدة ستعاني من التغيرات المناخية بشكل لا يتخيله أحد مشيرًا إلى أن تغير المناخ يعني تغير الحياة على كوكب الأرض.

سطح الكرة الأرضية سيتأثر

وأشار إلى أن كمية الهواء محددة بنسب من الغازات مثل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون والنيتروجين والأوزون وأنه حال ارتفاعها أو انخفاضها أو عدم اتزانها يحدث تخلخل في عمود الهواء يؤثر على سطح الكرة الأرضية، ويسبب ندرة الأمطار في مناطق وسيول وأمطار في مناطق أخرى.

التغير المناخي سيسبب تغير الحزام المطري

وأشار إلى أن التغير المناخي سيسبب تغير للحزام المطري على مستوى العالم وستحدث ظواهر جوية عنيفة مثل الموجات شديدة الحرارة مثلما حدثت في أوروبا منذ شهر، محذرًا من تعرض الغابات للاحتراق والتي تسبب في حرق الأكسجين وإفراز ثاني أكسيد الكربون مؤكدًا أن الغابات هي مصدر الأكسجين الذي يمثل الحياة.