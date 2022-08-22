مستشار وزيرة البيئة: مبادرة المشروعات الخضراء تدعم مواجهة التغير المناخي

أكد الدكتور حسين أباظة، مستشار وزيرة البيئة للتنمية المستدامة عضو اللجنة الوطنية للمشروعات الخضراء المستدامة، أن إطلاق مبادرة المشروعات الخضراء يدعم جهود الدولة فى مواجهة التغيرات المناخية.

تخصيص 15% من ميزانية الدولة للمشروعات الخضراء وستتضاعف العام المقبل لـ30%

وقال «أباظة» إنه تم تخصيص 15% من ميزانية الدولة للمشروعات الخضراء ستتضاعف العام القادم إلى 30%، وستصل إلى 100% قريباً.. وإلى نص الحوار:

ما المقصود بالمشروعات الخضراء وما أهمية التحول للاقتصاد المستدام؟

- المشروعات الخضراء هى المشروعات التى تطبّق معايير الاستدامة البيئية من تقليل استهلاك المياه والحفاظ على الموارد المائية وخفض الانبعاثات واستخدام الطاقة النظيفة والاعتماد على بدائل صديقة للبيئة.

وما أهمية إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء فى هذا التوقيت؟

- أهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء تكمن فى نشر الوعى بقضايا البيئة والاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة فى جميع أنحاء مصر، ومصر تدعم بشكل كبير التحول للاستدامة والمشروعات الخضراء لمواجهة التغيرات المناخية من خلال مشروعات قومية مهمة ودعم المبادرات والمشروعات الخضراء، وتم تخصيص 15% من ميزانية الدولة للمشروعات الخضراء ستتضاعف العام القادم إلى 30%، وستصل قريباً إلى 100% لكى يكون هناك تناسق وتناغم بين قطاعات الدولة المختلفة، وقريباً سنرى كل قطاعات الدولة تطبق معايير الاستدامة.

ما تفاصيل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء؟

- المسابقة تشمل ست فئات من مشروعات حكومية كبيرة إلى متوسطة إلى صغيرة إلى مبادرات ومشروعات غير هادفة للربح وسيكون العمل على مستوى كامل المحافظات والمحليات، وتم إطلاق المبادرة بالشراكة مع وزارة التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والاتصالات والمجلس القومى للمرأة وهدفنا ليس فقط دعم التحول للاقتصاد الأخضر، بل رفع الوعى بمخاطر التغيرات المناخية التى ستؤثر على الجميع ونشجع من خلالها المشروعات التى تعتمد تطبيق الذكاء الاصطناعى والابتكار وتوظيف التكنولوجيا صديقة البيئة فى التعامل مع التغيرات المناخية.

وما الشروط الواجب توافرها فى المشروعات التى تشارك فى المسابقة؟

- المعيار الرئيسى لاختيار المشروعات هو مدى إمكانية تحويلها إلى مشروعات فعلية على أرض الواقع وتحقق الأهداف المرجوة منها، واستيفاء المعايير الخاصة بالاستدامة، وليست مجرد أفكار على الورق ويجب على القائمين على المشروع أن يكونوا مثالاً لتطبيق فكر الاستدامة والدمج بين الأبعاد الثلاثة البيئية والاقتصادية والاجتماعية من خلال منظومة متكاملة تقلل الانبعاثات المضرة بالبيئة من خلال وقود صديق للبيئة وتوفير المياه وإعادة تدوير المخلفات الصادرة منها.

وكيف ستكون المشاركة فى المبادرات، سواء على المستوى الحكومى أو المشروعات المتوسطة والصغيرة؟

- تم إطلاق منصة إلكترونية لتلقى الأعمال المشاركة والاطلاع على الشروط الخاصة بكل فئة من الفئات الست وكيفية تقديم المشروع للمشاركة فى المبادرة، حيث ستقوم لجنة تحكيم مكونة من نخبة من الخبراء فى المجالات المختلفة بتقييم الأعمال المشاركة واختيار المشروعات بحيث يكون هناك مشروع بكل فئة من الفئات الست بمحافظات الجمهورية المختلفة.