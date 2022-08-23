البرازيل تستقبل «قلب» الملك «دوم بيدرو الأول» احتفالًا بذكرى الاستقلال

في واقعة غريبة، استعارت البرازيل من البرتغال قلب العاهل «دوم بيدرو الأول»، الذي أعلن استقلال البرازيل عن البرتغال قبل 200 عام وعُين إمبراطورا للبرازيل، وبحسب «سكاي نيوز» فإن قلب العاهل البرتغالي سيُعرض في إطار احتفالات ذكرى الاستقلال حيث استقلت البرازيل عن البرتغال عام 1822.

إعارة القلب للبرازيل لمدة ثلاثة أسابيع

ووافقت الحكومة البرتغالية على إعارة القلب للبرازيل لمدة ثلاثة أسابيع خلال احتفالات الذكرى المئوية الثانية للاستقلال، حيث يٌحفظ القلب بمادة الفورمالدهايد داخل قارورة بمدينة بورتو البرتغالية منذ وفاة بيدرو في عام 1834 في البرتغال عن عمر 35 عاما.

وزير الدفاع يستقبل القلب في مراسم عسكرية رسمية

واستقبل وزير الدفاع البرازيلي القلب الذي نقله سلاح الجو البرازيلي، وسط مراسم عسكرية وتحية بطلقات المدفعية ويتسلم رئيس البرازيل «جاير بولسونارو»، القلب اليوم الثلاثاء في القصر الرئاسي، وذلك قبل عرضه للجمهور في وزارة الخارجية خلال عيد الاستقلال في السابع من سبتمبر المقبل.

ويعتبر الوطنيون البرازيليون استقلال البرازيل بمثابة عيد الميلاد لبلادهم، وحدث ذلك تحديا لإرادة والد بيدرو، الملك جواو السادس، وأعلن الملك بيدرو استقلال البرازيل.