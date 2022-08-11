توقعات بوفرة في المعروض من السكر عالميا بسبب زيادة إنتاج البرازيل

توقّع محللون، أن يسجل إنتاج السكر في البرازيل – أكبر منتج على مستوى العالم – ارتفاعا في النصف الثاني من يوليو بنسبة 6.7% على أساس سنوي، كما يتوقع أن يصدر اتحاد صناعة السكر البرازيلي أرقام إنتاجه الرسمية مطلع الأسبوع المقبل.

زيادة إنتاج السكر البرازيلي

كما توقّع المحللون أن يبلغ إجمالي إنتاج السكر في منطقة وسط وجنوب البرازيل 3.25 مليون طن في النصف الثاني من يوليو، ما يعكس زيادة بنسبة 6.7% عن العام الماضي، حسب ما أظهر استطلاع أجرته شركة ستاندرد آند بورز كومديتي إنسايتس، والذي شمل 11 محللا في 9 أغسطس.

زيادة متوقعة في معدلات سحق السكر

وخلال المسح، تراوحت تقديرات سحق قصب السكر من 48.0 مليون طن إلى 49.5 مليون طن في النصف الثاني من يوليو، وكان متوسط ​​المتوقع لسحق قصب إجمالي يبلغ 48.6 مليون طن متري، بزيادة قدرها 3.6% عن العام الماضي.

ارتفاع إنتاج السكر

ويتوقع أن تبلغ نسبة قصب السكر المستخدم في إنتاج السكر 47.6%، ارتفاعًا من 46.2% في العام السابق، واستفاد المنتجون البرازيليون من ارتفاع أسعار الإيثانول مؤخرًا خلال المراحل الأولى من الحصاد، ولكن من المتوقع الآن أن تبدأ المصانع في تحويل المزيد من قصب السكر المطحون إلى إنتاج السكر.

تراجع نسبة الاسترداد لكل طن

بحسب الاستطلاع، من المتوقع أن يصل السكر القابل للاسترداد لكل طن من قصب السكر، إلى 147.3 كجم لكل طن متري، أي بانخفاض قدره 0.1% عن العام الماضي.