توقعات بتراجع إنتاج «البرازيل» من القصب.. أكبر منتج للسكر عالميا

يعتزم اتحاد صناعة السكر البرازيلي، إعلان أرقام إنتاجه الرسمية بنهاية هذا الأسبوع، وتضم بيانات إنتاج قصب في البرازيل خلال النصف الأول من يوليو 2022.

البرازيل أكبر دولة منتجة في العالم

ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي إنتاج السكر في منطقة وسط وجنوب البرازيل الرئيسية 2.8 مليون طن متري في النصف الأول من شهر يوليو، ما يعكس انخفاضًا بنسبة 4.7% على مدار العام، وفقًا لاستطلاع S&P Global Commodity Insights الذي شمل 13 محللا في 26 يوليو.

انخفاض متوقع في الإنتاج

وخلال المسح، تراوحت تقديرات سحق قصب السكر من 42.5 مليون طن إلى 46.7 مليون طن متري، وكان متوسط ​​التقدير لسحق قصب إجمالي يبلغ 44.8 مليون طن متري، بانخفاض 2.9% عن العام.

الطقس مناسب للزراعة

وكان الطقس في مناطق الوسط والجنوب، في أكبر دولة منتجة للسكر في العالم، مناسبًا للسحق خلال النصف الأول من يوليو، ومن المتوقع أن تكون نسبة القصب المستخدم في إنتاج السكر 47.2%، دون تغيير عن العام السابق.

تراجع عن تحويل السكر لإيثانول

بحسب مذكرة بحثية لـ«ستاندرد آند بورز»، استفاد المنتجون البرازيليون من ارتفاع أسعار الإيثانول مؤخرًا خلال المراحل الأولى من الحصاد، ويتوقع الآن أن تبدأ المصانع في تحويل المزيد من قصب السكر المطحون إلى إنتاج السكر دون وقود الميثانول.

17.47 سنت للرطل

وفقًا لبيانات «ستاندرد آند بورز»، استقر عقد السكر المستقبلي لشهر أكتوبر في 25 يوليو عند 17.47 سنتًا للرطل (450 جرام).

هبوط الإنتاج

ويتوقع أن يكون السكر القابل للاسترداد لكل طن من قصب السكر، 141.1 كجم، أي بانخفاض قدره 1.8% عن العام، بينما يتوقع أن يبلغ إجمالي إنتاج الإيثانول من قصب السكر 2.13 مليار لتر في النصف الأول من يوليو، بانخفاض 2.6% عن العام.