مزارعو كفر الشيخ يحصدون الأرز ليلا هربا من الحر: «الفدان في ساعة»

لجأ عدد كبير من مزارعي محصول الأرز بمحافظة كفر الشيخ، إلى حيلة لحصاد محصول الأرز بعيدًا عن شدة درجة حرارة النهار، وهي حصاد المحصول ليلًا، وذلك بسبب ارتفاع دراجات الحرارة على مدار مطلع الأسبوع الجاري، خاصة على المناطق الوسطى بالإقليم.

حصاد الأرز ليلًا

ويقول طاهر حمد، مزارع من أبناء المحافظة، إنه لجأ لحصاد مساحة ثلاثة أفدنة من الأرز ليلاً نظرًا لارتفاع دراجات الحرارة أثناء فترات النهار، وهربًا من الحر الشديد، مشيرًا أن الأمر ليس صعبًا وماكينات حصد المحصول بها إضاءة وهي تحصد المحصول وتعبئه في «شكائر بلاستيك»، ويستغرق حصاد الفدان الواحد ساعة تقريبًا.

ويشاركه في الرأي صابر محمود، مزارع من أبناء المحافظة، إذ يقول: إننا كمزارعين نعمل في الحقول نهارًا أو ليلًا فهو أمر اعتدنا عليه منذ سنوات لأن الأرض هي مصدر الرزق والخير لنا ولأبنائنا، مضيفًا أن محصول الأرز هذا العام ممتاز ويقترب إنتاج الفدان الواحد من 4 أطنان ونصف أرز، ليصل سعر طن الأرز الحبة العريضة 102 مبلغ 9500 جنيه، والحبة الرفيعة 9100 جنيه.

أصناف تقاوي الأرز

من جانبه، أشار الدكتور محمود أبو يوسف، مدير مركز بحوث الأرز، التابع لمركز بحوث الزراعات بسخا بكفر الشيخ، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن زيادة إنتاجية الفدان هذا العام ترجع لزراعة أصناف من التقاوي مثل أرز 101، و102، وسوبر 300.