سعر طن الأرز الشعير 2022.. تراجع 400 جنيه خلال 48 ساعة

قال الدكتور محمود أبو يوسف، مدير مركز بحوث الأرز التابع لمركز بحوث الزراعات بسخا في كفر الشيخ، إن إنتاجية الفدان من محصول الأزر مع بداية موسم الحصاد هذا العام بالمحافظة اقتربت من 5 أطنان أرز من صنف تقاوي «102» ذات الحبة الرفيعة، مشيرا إلى تراجع سعر طن الأرز الشعير 2022 خلال 48 ساعة الماضية من 9500 جنيه ليسجل سعر البيع 9100 جنيه للطن الواحد، وذلك يرجع لزيادة المعروض من خلال حصاد المحصول.

سعر طن الأرز الشعير 2022

وأضاف لـ«الوطن»، أن زيادة الإنتاجية لمحصول الأزر يرجع إلى استخدام التقنيات العلمية الحديثة والتي تساعد على زيادة الإنتاج لدى المزارعين مثل الميكنة الزراعية في شتل الأرز بالأراضي وكذلك اختيار تقاوي محسنة مثل أرز 101 و102، وأصناف سوبر 300 تحيا مصر، وتنقية المحصول من الحشائش خلال موسم زراعته يدوياً ليتم تحديد سعر طن الأرز الشعير 2022.

275 ألف فدان أرز في كفر الشيخ

وأوضح أيضا، أن المساحة المنزرعة هذا العام من محصول الأرز بلغت نحو 275 ألف فدان على مستوى مراكز وقرى الإقليم، بما يضع المحافظة في الترتيب الثاني بعد محافظة الدقهلية كأكثر محافظات الجمهورية لزراعته وعليها تم تحديد سعر طن الأرز الشعير 2022 ليسجل 9500 جنيه.

الجدير بالذكر أن عدد سكان محافظة كفر الشيخ يبلغ 3 ملايين و900 ألف نسمة ويعمل أغلب سكانها في مهنة الزراعة سواء بزراعة المحاصيل الحقلية، أو زراعة الخضروات، وأشجار الفاكهة.