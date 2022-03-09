سعر طن الأرز الشعير اليوم الأربعاء 8 مارس 2022 .. انخفض 10%

ترتفع عمليات المشاهدة خلال الساعات الأخيرة عن سعر طن الأرز الشعير اليوم في الأسواق المصرية، حيث يعد من أهم الأطعمة التي تتواجد على موائد المصريين، وبحسب شعبة الأرز في غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، انخفضت أسعار الأرز بنسبة 10% خلال الفترة الماضية.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن الخدمات الاخبارية التي يقدمها للقراء حول ما يهتمون أو يبحثون عنه، سعر طن الأرز الشعير اليوم الأربعاء الموافق 9 مارس، وفق شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، والتي جاءت كالآتي:

سعر طن الأرز الشعير

وقال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز، بغرفة صناعات الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أسعار الأرز انخفضت مؤخرًا بنسبة 10%، بعد موجه ارتفاع.

وجاءت أسعار الأرز بأنواعه المختلفة كالآتي:

- سعر طن الأرز الشعير الرفيع 178 5800 جنيه.

- بلغ سعر طن الأرز الشعير العريض والسوبر و300، 6800 جنيه للطن.

- سجل سعر الأرز الأبيض الرفيع سجل نحو 8.5 جنيه للكيلو جرام الواحد، بينما وصل سعر الأرز الأبيض العريض نحو 9 جنيهات للكيلو.

إنتاج مصر من الأرز

وأكد «شحاتة» أن مصر لديها احتياطي كبير من الأرز حتى 6 أشهر مقبلة، أي أنه يكفي حتى أغسطس 2022، مؤكدًا على وجود وفرة في المعروض، ولا توجد أي مؤشرات لزيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت وزارة التموين في وقت سابق، عن وجود مرزون استراتيجي من الأرز يكفي لمدة 6 أشهر، وأن مصر مكتفية ذاتيًا، وأنه يصرف لأصحاب البطاقات التموينية بسعر 8 جنيهات للكيلو، ومتوفر في نحو 40 ألف منفذ تمويني.