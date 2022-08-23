وزير البيئة اللبناني: الغبار الناتج عن انهيار صوامع مرفأ بيروت اتجه للبحر

قال ناصر ياسين، وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إنّ الغبار الذي سببه انهيار الجزء الشمالي من صوامع الحبوب بميناء بيروت البحري توجه نحو البحر، وأضاف أن الغبار لم يؤثر على العاصمة بيروت، مشددا على ضرورة ارتداء الكمامات الواقية.

وزارة البيئة تطالب المواطنين بارتداء الكمامات

ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، جاء ذلك في تصريحات له اليوم تعقيبا على انهيار الجزء الشمالي من صوامع القمح ما نتج عنه كمية كبيرة من الغبار الذي سبق وأن حذرت منه وزارتا البيئة والصحة، حيث كانت هناك مخاوف من أن يتجه الغبار نحو المناطق السكنية بمحيط الميناء، ما قد يؤثر على الصحة العامة في المنطقة لاحتمالية تلوث الغبار بفطريات ناتجة عن العوامل البيئية التي تعرضت لها كميات الحبوب الموجودة أسفل الصوامع منذ انفجار ميناء بيروت البحري في 4 أغسطس 2020 والذي أسفر عن وفاة أكثر من 200 شخص وإصابة قرابة 6 آلاف آخرين وتشريد عشرات الآلاف.

انهيار جزء من صوامع القمح في مرفأ بيروت

وأكد «ياسين»، أنه سيتم العمل على إزالة الركام المتواجد في موقع الصوامع ومعالجة بقايا الحبوب لمنع اشتعال النيران مرة أخرى، موضحا أن الدفاع المدني أصبح بإمكانه الدخول إلى محيط الصوامع والتعامل مع الحريق، مشيرا إلى أن التوجه الآن لدعم الجزء الجنوبي الذي لا يزال صامدا والحفاظ عليه بعد إجراء الدراسات الفنية اللازمة.