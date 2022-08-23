فوز منتخب مصر للمواي تاي بـ7 ميداليات في بطولة العالم للناشئين

علق محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي، على فوز منتخب مصر بـ7 ميداليات في بطولة العالم للناشئين والشباب، مشيرًا إلى أن هذه الرياضة من الرياضة النزالية الرائعة، وهي رياضة تايلاندية تُمارس على حلبة ملاكمة، يمارس فيها تقنيات اللكم باليد والكوع والركل بالساق والركبة.

يلتزم اللاعب بكامل أدوات السلامة

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وهدير أبو زيد: «يلتزم اللاعب بكامل أدوات السلامة للحفاظ على سلامة اللاعبين، من خلال 3 جولات يمارسها اللاعب مع الخصم يمكنه حسم نتائج الجولة، ويحصل اللاعب الرابح في نهاية الجولة على 10 نقاط والخاسر على 9 نقاط ويتم تقييمهم في آخر 3 جولات».

اتحاد حديث العهد

وتابع رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي، أن الاتحاد حديث العهد وجرى إشهاره بقرار من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وهو القرار رقم 159 لسنة 2020: «جرى إشهار الاتحاد بالتزامن مع فترة كورونا وبالتالي لم نتدرب إلا السنة الماضية وهذا العام وحصد منتخب الكبار 6 ميداليات متنوعة في بطولة العالم، أما البراعم والناشئين والشباب فقد حصدوا 7 ميداليات بواقع 8 لاعبين شاركنا بهم في البطولة».