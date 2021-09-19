طالب بجامعة بنها يفوز ببطولة النخبة الدولية لـ«المواي تاي» بالعراق

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، محمود جمال محمد لاعب منتخب مصر للمواي تاي، والطالب بالفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية، والحاصل على المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة النخبة الدولية للمواي تاي، والتى أقيمت في مدينة السليمانية بالعراق، وذلك بحضور الدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

«الجيزاوي»: فخورون بالنماذج المشرفة

وقدم «الجيزاوي» التهنئة للاعب على ما حققه من نتائج رفعت اسم مصر عالميا خلال فعاليات البطولة، مشيرا إلى فخر الجامعة بمثل هذه النماذج المشرفة من أبناء وشباب جامعة بنها.

كما قدم الدكتور تامر سمير التهنئة أيضا للاعب محمود جمال، مؤكدا أن جامعة بنها حريصة على دعم الطلاب المتميزين في كافة المواهب وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الطلابية والرياضية.

عميد «التربية الرياضية»: الكلية ترعي أبنائها الفائقين

فى سياق متصل، قدم الدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية ببنها، التهنئة للطالب، مؤكداً أن الكلية ترعى أبنائها الرياضيين الذين يستطيعون تحقيق إنجازات للجامعة ولمصر، عن طريق تشجيعهم وتوفير لهم كل الإمكانيات التي تساعدهم على تحقيق أفضل النتائج.

يذكر أن بطولة النخبة العربية الدولية للمواي تاي أقيمت في مدينة السليمانية بالعراق خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الجاري بمشاركة 12 دولة هي مصر، والإمارات، والأردن، والجزائر، وسوريا، ولبنان، والسودان، وليبيا، والمغرب، وموريتانيا، واليمن، والعراق مستضيف البطولة.

وفاز اللاعب محمود جمال لاعب منتخب مصر، والطالب بالفرقة الثالثة كلية التربية الرياضية جامعة بنها بالمركز الأول والميدالية الذهبية ودرع البطولة.