«ديمة» طفلة تعشق الرياضات العنيفة وتحصد المركز الأول في «مواي تاي»

لم تمنع الإصابة التي تعرضت لها الطفلة ديمة الكريوني، 9 سنوات، أثناء أدائها تدريبات رياضة مواي تاي، من المشاركة في أكبر بطولة أفريقية مقامة على أرض مصر، واستطاعت أن تحصد المركز الأول أفريقيًا، في بطولة أفريقيا الدولية للمواي تاي، وهي الرياضة الأوليمبية الأكثر عنفًا بين باقي رياضات الدفاع عن النفس، ورفعت الصغيرة علم مصر عاليا بين 12 دولة مشاركين في البطولة، وكان لها التكريم المتميز بعدما علم القائمين على البطولة بأمر إصابتها بالركبة قبل البطولة المقامة بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الأسبوع الماضي.

تشجيع الأسرة على ممارسة الرياضة

ديمة أحمد حمدي الكريوني، 9 سنوات، الحاصلة على المركز الأول ببطولة أفريقيا الدولية للمواي تاي، والمقيمة بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، تحدثت لـ «الوطن» عن كواليس مشاركتها، «دفعني تشجيع والدي ووالدتي لممارسة الرياضة، إلى الالتحاق بفريق الكيك بوكس ومنها إلى رياضة الكونغ فو، وبعدما نضجت وبدأت طريق البطولات، نصحتني الأسرة بممارسة رياضة أوليمبية حتى يتثنى لي المشاركة في الأوليمبياد، ولأنني أهوى الرياضات العنيفة والدفاع عن النفس، قررت التدريب على المواي تاي، وهي من الرياضات العنيفة التي تُكسب الجسم القوة وتحتاج إلى تركيز عالٍ وذكاء أمام الخصم».

3 سنوات من التدريبات والبطولات المحلية

عكفت الطفلة، لمدة 3 سنوات متواصلة على التدريب والمشاركة في البطولات المحلية، «لم يأت تفوقي في البطولة الأفريقية نتيجة الصدفة أو الحظ، بل كان نتاج مشقة وصبر على التدريب، وإنصات لتوجيهات وتعليمات المُدربين، وكانت لأسرتي الفضل في التميز والتفوق، حيث كان التشجيع لي مستمر منذ أن بدأت هذه الرياضة، وبالرغم من خوفهم عليّ، إلا أن إيمانهم بحبي للرياضات العنيفة وحرصهم لتحقيق رغبتي، كان له الفضل في تحقيق التفوق».

تعرضت «ديمة» لإصابة في الركبة أثناء التدريبات قبل البطولة، ولكنها أصرت على المواصلة، «تحاملت على نفسي، وتلقيت العلاج اللازم والإسعافات المطلوبة، وقررت المشاركة في أول بطولة دولية لي، واستطعت أن أحصد المركز الأول في وزني، من بين 12 دولة شاركت في البطولة الدولية الأفريقية، وشعرت بسعادة بالغة حينما رفعت علم بلدي بالصالة المغطاة باستاد القاهرة، أثناء الاحتفال وأصدقائي بالفوز، وأتمنى أن أحصد مراكز متقدمة خلال البطولات القادمة التي سأشارك بها».