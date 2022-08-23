خبير: علاقات مصر العربية جزء أساسي من السياسة الخارجية

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية والمتخصص في الشأن العربي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنّ استضافة مدينة العلمين للقاء الأخوي بين الأشقاء العرب، يعكس جهود الجمهورية الجديدة، حيث تشهد مصر التنمية والازدهار في المجالات كافة، والمدن الجديدة التي تمثلها العلمين والعاصمة الإدارية والمنصورة الجديدة.

مصر تفتح ذراعيها لأشقائها

وأضاف خبير العلاقات الدولية والمتخصص في الشأن العربي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم مصطفى كفافي وهدير أبو زيد، أنّ اللقاء رسالة مفادها أنّ مصر تفتح ذراعيها لأشقائها لأن العلاقات المصرية العربية جزء أساسي من التحرك المصري والسياسة الخارجية المصرية.

اللقاءات الدورية المتكاملة

وتابع خبير العلاقات الدولية والمتخصص في الشأن العربي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أنّ اللقاء يأتي في سياق اللقاءات الدورية المتكاملة بين الرئيس السيسي والأشقاء العرب، مثل قمة العقبة في مارس الماضي التي جمعت مصر والأردن والعراق والإمارات، وهناك لقاء السيسي وولي العهد السعودي، ولقاء الرئيس السيسي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، ما يؤكد أنّ مصر تقود القاطرة التي تقود العمل العربي المشترك في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة ولكن هناك آليات للتحرك.