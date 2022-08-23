القومي لعلوم البحار: الصين على رأس الدول المتسببة في الانبعاثات الكربونية

قال الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار، إنّ الغلاف الجوي للكرة الأرضية يحتوي على غاز ثاني أكسيد الكربون بتركيزات معينة، وهذا اتزان طبيعي، ولكن نتيجة الثورة الصناعية للدول المتقدمة، بدأ تزايد ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، لافتًا إلى أن الصين تتصدر قائمة الدول المصدرة للانبعاثات وتليها أمريكا.

الثورة الصناعية زادت تركيز ثاني أكسيد الكربون

وأضاف زكريا خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وهدير أبو زيد: «الثورة الصناعية زادت تركيز ثاني أكسيد الكربون وهو ما أدى إلى رفع حرارة الكرة الأرضية 1.5 درجة، وفي القطب الشمالي والقطب الجنوبي توجد صفائح مماثلة ذابت في المحيط ما أدى إلى رفع منسوب المياه، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الأزمة في المستقبل إلى مشكلات للمناطق المنخفضة في العالم مثل الدلتا والإسكندرية، وبالتالي بدأت الدولة المصرية تفرض حماية على الشواطئ».

الدول الصناعية يجب أن تلتزم بالتعويضات للدول الأفريقية

وتابع رئيس المعهد القومي لعلوم البحار، أن الدول الصناعية يجب أن تلتزم بالتعويضات وبخاصة للدول الأفريقية، مشيرًا إلى أن الشعاب المرجانية ثروة قومية في مصر، ولو استمر معدل انبعاثات الكربون بنفس الوتيرة سيضر الشعاب المرجانية، ولفت إلى أن العالم فقد 20% من الشعاب المرجانية نتيجة تغير المناخ.