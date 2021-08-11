اتحاد البيئة العرب: ارتفاع درجات حرارة الغلاف الجوي ستؤثر على الفلاح

قال الدكتور مجدي علام، أمين اتحاد خبراء البيئة العرب، إن آخر تقرير أممي أصدرته الهيئة الدولية لللمناخ التابعة للأمم المتحدة، أكدت فيه ارتفاع غير مسبوق في درجات حرارة الغلاف الجوي للأرض لتصل لدرجة ونصف عن المعتاد، وهو رقم كبير، «بيتم تسخين كل شيء على سطح الكرة الأرضية، وأول تسخين بيحدث في القطب الشمالي والجنوبي».

وأضاف «علام»، خلال استضافته ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، والذي يقدمه الإعلاميان حسام حداد وجومانا ماهر، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن ارتفاع درجات الغلاف الجوي للكرة الأرضية يؤدي إلى إذابة الجليد في القطبين حتى تزيد نسبة المياه المالحة في كافة دول العالم ومنها مصر، «سيشعر به الفلاح المصري والهندي وهيقولوا الأرض ملحت».

وأوضح أن مصر ستقوم بصرف ما يقارب الـ750 مليون دولار من وزارة الري من أجل المحافظة على الشواطئ الموجودة على ساحل البحر المتوسط، خاصة فرعي رشيد ودمياط، «كل دلتا الأنهار في العالم بدأت المياه المالحة تعلوا فوق الأرض بتاعة الدلتا».

وأوضح أنه في 1950، أكدت إحدى التقارير الأمريكية بأن ظاهرة المناخ ستسبب كوارث طبيعية على كل النظم البيئية مستقبلا، وهو ما يحدث حاليا، لافتا إلى أن حرق الغابات وتقطيعها مثلما حدث في غابات نهر الأمازون أثرت سلبا على حالة الطقس، «لما البرازيل قطعت ثلث الغابات بتاعتها حصل جفاف في إفريقيا لمدة 7 سنوات، ومات فيها آلاف من البشر ودمرت مئات الملايين من الهكتارات من الأراضي الزراعية».