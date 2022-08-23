«العربي للأمن المائي والغذائي»: أشجار الشوارع لها أهمية بيئية

قال الدكتور أشرف عمران، أستاذ الزراعات المائية وعضو المجلس العربي للأمن المائي والغذائي، إن شجرة البولونيا نموها سريع جدًا وورقها كبير وتمتص أكاسيد النيتروجين وأكاسيد الكبريت، مشيرًا إلى أن زراعتها ليست مكلفة، وبخاصة أن كل أشجار الشوارع تحصل على نفس العناية والحيز، لكن الفائدة البيئية ليست مماثلة.

أهمية بيئية

وأضاف «عمران» خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وهدير أبوزيد: «الأشجار في الشوارع والطرق لها أهمية بيئية لا نقيسها على وجه التحديد، فيجب ألا نزرع شجرة مثمرة في شارع به أكاسيد الكبريت أو الكربون، لأنها ستكون سامة في هذه الحالة».

وتابع أستاذ الزراعات المائية وعضو المجلس العربي للأمن المائي والغذائي: «في الطرق السريعة، يجب ألا نتناول أي خضار أو فواكه موجودة هناك ويجب ألا يتم جمعها، لأن هذا الطريق يمر به عدد كبير من السيارات ونسبة أكاسيد النيتروجين والكبريت كبيرة».

المنهج العلمي

وواصل «عمران»: «المنهج العلمي يجب أن نعمل من خلاله في كل شيء، ونطالب بتغيير مفهوم التعليم الجامعي للزراعة، حيث يتم الاهتمام بالنواحي الجمالية والألوان، لكن البيئة لا تحصل على نصيب كبير، ولا بد أن يحصل التشجير البيئي على وضعه».