طلاب جامعة حلوان يشاركون في زراعة الأشجار لمواجهة التغيرات المناخية

شارك طلاب برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية بكلية العلوم جامعة حلوان، بالتعاون مع إدارة التشجير بالجامعة في زراعة الأشجار بالجامعة، للتصدي للتغيرات المناخية عن طريق زيادة مزروعات الحرم الجامعي، التي تساهم في انخفاض درجات الحرارة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم، وبحضور الدكتورة ابتسام حماد - مستشار قطاع البيئة وخدمة المجتمع بالجامعة، والدكتورة رانيا الليثي منسق برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية بالكلية، وكذلك المهندس حسن سعيد والمهندس جمال إبراهيم بالإدارة الهندسية.

الأشجار أداة مهمة لمواجهة التغير المناخي

ويُعّد التشجير أحد أهم الحلول الرئيسية لمواجهة تغيُّر المناخ، وتعد الأشجار أداة مهمة لمواجهة التغير المناخي: فهي تمتص ثاني أكسيد الكربون، وتعمل على تحسين التنوع البيولوجي.

زراعة الأشجار تحارب التلوث

وتستهدف مشاركة طلاب علوم حلوان نشر الوعي البيئي بزيادة المساحات الخضراء، وزيادة نصيب الفرد منها؛ للحفاظ على البيئة من التلوث بالغبار، والتخفيف من ارتفاع درجة الحرارة، إذ إنّ الشجرة عبارة عن مصنع للأكسجين فهي تمتص ثاني أكسيد الكربون؛ ولأنّ لزراعة الأشجار دورا أساسيا في مقاومة زيادة الكربون وتغير المناخ.

كما أن زراعة الأشجار تحارب التلوث، وتعمل على تنقية الهواء، في خطوة نحو رفع الوعي َتغيير السلوكيات، وحث الجميع على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، لضمان استدامتها، حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة.