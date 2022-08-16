تطوير الميادين وزراعة الأشجار على الطرق بمدن كفر الشيخ

تشهد مدن محافظة كفر الشيخ أعمال تشجير مكثفة على الطرق السريعة والرئيسية والميادين وفي مختلف الأحياء، وعلى جانب المحاور الرئيسية والشوارع التي تم رفع كفاءتها وتطويرها، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لإحداث نقلة نوعية حضارية، وحفاظاً على بيئة صحية ونقية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم.

الاستفادة من الأشجار التي تنتجها المشاتل

ووجّه المحافظ رؤساء المراكز والمدن، بزراعة الأشجار بالميادين وعلى الطرق وخاصة الرئيسية، وري الحدائق العامة المجانية، كما وجّه بالاستفادة من الأشجار التي تنتجها المشاتل، لزراعتها بالطرق والميادين.

زراعة الأشجار الملائمة علي جانبي المحاور الرئيسية

ومن جانبها، تابعت المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، أعمال زراعة الأشجار الملائمة علي جانبي المحاور الرئيسية والشوارع التي تم رفع كفاءتها وتطويرها، وكذلك مداخل مدينة كفر الشيخ، لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية بشوارع وميادين العاصمة.

كما أشرف السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، على أعمال زراعة الأشجار بعدد الطرق، وري الأشجار والحدائق العامة بميادين المدينة، كما تابع رؤساء المدن أيضاً أعمال ري الأشجار، وزراعة الاشجار بالشوارع.