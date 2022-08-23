هشام ماجد يستعيد ذكريات فيلم «سمير وشهير وبهير» بعد 12 عاما من عرضه

استعاد الفنان هشام ماجد، ذكرياته مع تصوير فيلم «سمير وشهير وبهير»، بعد مرور 12 عاماً، على العرض الأول له، حيث إن العمل كوميدي اجتماعي، وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه.

هشام ماجد ينشر برومو فيلم «سمير وشهير وبهير»

ونشر هشام ماجد، برومو فيلم «سمير وشهير وبهير»، عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»، وعلق عليه قائلاً: «12 سنة عدوا.. ياااااه يا عبدالصمد».

أحداث فيلم سمير وشهير وبهير

تدور أحداث فيلم «سمير وشهير وبهير»، حول ثلاثة إخوة لنفس الأب؛ ولكن لأمهات مختلفة هم سمير، ويعمل دوبلير في السينما، وشهير يحب الموسيقى ومعروف بعلاقاته النسائية المتعددة، بهير وهو ابن لأسرة أرستقراطية، نتيجة سوء تعامل مع إحدى آلات الزمن يسافرون عبر الزمن إلى اليوم الذي قابل فيه والدهم الأمهات الثلاث.

معلومات عن فيلم «سمير وشهير وبهير»

والفيلم من تأليف أحمد فهمي وشيكو، ومن بطولة أحمد فهمي، هشام ماجد، شيكو، إنجي وجدان، إيمي سمير غانم، وهو أول تجربة إخراج لمعتز التوني.

فيلم «سمير وشهير وبهير»، هو ثاني بطولة وتأليف لأبطال الفيلم الثلاثة أحمد فهمي وهشام ماجد وشيكو، بلغت ميزانيته 5 ملايين جنيه، واستغرق تصويره 4 أسابيع داخل العديد من الأحياء، منها مصر الجديدة، ووسط البد، و6 أكتوبر، إضافة إلى العديد من النوادي الرياضية، كما بدأ التصوير يوم 16 مايو 2010 في مدينة الإنتاج الإعلامي.